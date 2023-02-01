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Попрацювали партизани. У Криму ліквідували офіцерів Росгвардії, - ЦНС

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Сімферополь, Середа 01 лютого 2023 15:24
Попрацювали партизани. У Криму ліквідували офіцерів Росгвардії, - ЦНС Фото: у Криму ліквідували офіцерів Росгвардії (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

У тимчасово окупованому Криму українські партизани ліквідували двох співробітників Росгвардії. Їхній автомобіль був підірваний на шляху до Сімферополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру національного спротиву.

"Співробітники Росгвардії планували провести гарний вечір і їхали з Севастополя до Сімферополя, проте їхні плани зруйнував вибух. Машину підірвали за допомогою саморобного вибухового пристрою. Обидва окупанти, які мали офіцерські звання, загинули", - йдеться у повідомленні.

Там також розповіли, що ліквідацією росгвардійців займався партизанський рух "Атеш".

У ЦНС пояснили, що російська влада не коментує подію, щоб не руйнувати "стабільність" у регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Маріуполі ліквідували трьох офіцерів РФ . Партизани показали наслідки підірваного позашляховика, в якому знаходилися окупанти.

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