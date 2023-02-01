Попрацювали партизани. У Криму ліквідували офіцерів Росгвардії, - ЦНС
У тимчасово окупованому Криму українські партизани ліквідували двох співробітників Росгвардії. Їхній автомобіль був підірваний на шляху до Сімферополя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру національного спротиву.
"Співробітники Росгвардії планували провести гарний вечір і їхали з Севастополя до Сімферополя, проте їхні плани зруйнував вибух. Машину підірвали за допомогою саморобного вибухового пристрою. Обидва окупанти, які мали офіцерські звання, загинули", - йдеться у повідомленні.
Там також розповіли, що ліквідацією росгвардійців займався партизанський рух "Атеш".
У ЦНС пояснили, що російська влада не коментує подію, щоб не руйнувати "стабільність" у регіоні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Маріуполі ліквідували трьох офіцерів РФ . Партизани показали наслідки підірваного позашляховика, в якому знаходилися окупанти.
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