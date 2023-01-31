Україна має зробити все, щоб до літа повернути Крим, - Буданов
Начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна має зробити все для того, щоб повернути тимчасово окупований Крим до літа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Буданова в інтерв'ю Washington Post.
При цьому на запитання, чи вважає він, що введення українських військ до окупованого Криму спонукатиме президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю, начальник ГУР МО України зазначив:
"Це неправда. І Крим нам повернуть. Я вам більше скажу: все почалося в Криму в 2014 році і на цьому все закінчиться. Це тактика залякування. Росія – країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться".
Буданов переконаний, що завдання ядерного удару призведе не просто до військової поразки Росії, а до її розпаду. І в Москві добре про це знають.
Крім того, начальник ГУР МО прогнозує, що цього року Росія зосередиться на окупації більшої території у Донецькій та Луганській областях. Проте новий наступ із Білорусі він назвав малоймовірним.
Нагадаємо, раніше генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес знову повторив свій прогноз про те, що Україна звільнить окупований Росією Крим уже до кінця серпня 2023 року.
Також раніше Буданов зазначав, що Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом – поєднанням військової сили та дипломатії.
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