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Під час вибухів у Джанкої було знищено російські ракети "Калібр", - ГУР

Новость на русском →
Джанкой, Понеділок 20 березня 2023 23:01
Під час вибухів у Джанкої було знищено російські ракети "Калібр", - ГУР Ілюстративне фото: під час вибухів у Джанкої було знищено російські ракети "Калібр" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 20 березня, вибух у тимчасово окупованому Джанкої знищив російські крилаті ракети "Калібр" у ході їхнього транспортування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.

"Вибух у місті Джанкой на півночі тимчасово окупованого Криму знищив російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їхнього транспортування залізницею", - сказано в повідомленні розвідки.

У ГУР нагадали, що крилаті ракети "Калібр" призначені для пусків за допомогою надводних кораблів російського флоту. Дальність ураження становитьпонад 2500 кілометрів по наземним цілям та понад 375 кілометрів по морським.

"Загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації", - додають у розвідці.

Нагадаємо, сьогодні ввечері на півночі тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. У мережі повідомляли, що там нібито помітили безпілотників.

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