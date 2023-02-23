Усім патріотам - час діяти. В ефірі кримських радіостанцій пролунало звернення Буданова
В ефірі кримських та навіть деяких російських радіостанцій прозвучало звернення керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, яке поширив речник голови Одеської військової адміністрації Сергій Братчук і "Крим. Реалії".
"До вас звертається Кирило Буданов. Україна повертає всі захоплені території - Донбас, АР Крим та весь південь України назавжди повернуться додому. Ми знайдемо кожного зрадника, де б вони не ховалися. Усі вони будуть ліквідовані. Всім патріотам - час діяти прийшов. Чекайте, ми йдемо до вас. Слава Україні!" - йшлося у повідомленні.
Тим часом ЗМІ повідомляють, що у Криму зламали ефіри радіостанцій "Супутник у Криму" та "Віра". Наразі мовлення зупинено.
Також повідомлення пролунало на деяких радіостанціях Москви та Краснодара.
Як повідомлялося раніше, учора в деяких російських містах по радіо масово оголошували повітряну тривогу. При цьому в МНС РФ заявили, що це сталося через атаку хакерів.
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