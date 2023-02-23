ua ru
Чт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Усім патріотам - час діяти. В ефірі кримських радіостанцій пролунало звернення Буданова

Новость на русском →
Четвер 23 лютого 2023 13:14
Усім патріотам - час діяти. В ефірі кримських радіостанцій пролунало звернення Буданова Фото: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В ефірі кримських та навіть деяких російських радіостанцій прозвучало звернення керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, яке поширив речник голови Одеської військової адміністрації Сергій Братчук і "Крим. Реалії".

"До вас звертається Кирило Буданов. Україна повертає всі захоплені території - Донбас, АР Крим та весь південь України назавжди повернуться додому. Ми знайдемо кожного зрадника, де б вони не ховалися. Усі вони будуть ліквідовані. Всім патріотам - час діяти прийшов. Чекайте, ми йдемо до вас. Слава Україні!" - йшлося у повідомленні.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що у Криму зламали ефіри радіостанцій "Супутник у Криму" та "Віра". Наразі мовлення зупинено.

Також повідомлення пролунало на деяких радіостанціях Москви та Краснодара.

Як повідомлялося раніше, учора в деяких російських містах по радіо масово оголошували повітряну тривогу. При цьому в МНС РФ заявили, що це сталося через атаку хакерів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КИрило Буданов Главное управление разведки Крым
NEWS
Без шансів на перемогу. Чому армія РФ друга у світі, але лише "на папері"
Без шансів на перемогу. Чому армія РФ друга у світі, але лише "на папері"
DAILY
Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто