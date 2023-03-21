Гуменюк про вибухи в Джанкої: курс окупантам, що їм необхідно виїжджати

Нічні вибухи на півночі тимчасово окупованого Криму в Джанкої дають чіткий сигнал загарбникам. Ураження логістики ворога продовжуватиметься, тому росіянам слід необхідно виїжджати з півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону

"Якщо згадати карту тимчасово окупованого Криму, зокрема, залізничного сполучення, то (Джанкой - ред.) - це вузлова станція. На початку повномасштабного вторгнення йшлося про те, що ураження логістики буде основним засобом впливу на переформатування розуміння ворога, що їм робити в Криму. Наразі вказано курс чітко для того, щоб було розуміння, що залізницею вже майже необхідно виїжджати", - заявила Гуменюк.

За її словами, окупанти в Криму почувалися досить спокійно через відстань та вважали, що встигнуть евакуюватися за довго до того, як почнеться "реагування нашої зброї на місця дислокації ворога на півострові".

Що сталося в Джанкої

Нагадаємо, що ввечері 20 березня, в тимчасово окупованому Криму в районі міста Джанкой, де розташований аеродром окупантів, пролунали вибухи. Як згодом повідомили місцеві, спочатку в небі були помічені безпілотники, а потім пролунали вибухи.

При цьому, за даними Головного управління розвідки України, на місці вибуху було знищено російські крилаті ракети "Калібр НК" і це сталося під час їхнього транспортування.

Розвідники зазначили, що загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації.

Тим часом окупанти вже заметушилися. Так звана "влада" Джанкоя після нічної атаки БПЛА запровадила у місті режим НС муніципального рівня.

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