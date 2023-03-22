Внаслідок вибухів у Джанкої використання вузлової станції неможливе, - ОК "Південь"
Вибухи у тимчасово окупованому Джанкої призвели до серйозного пошкодження вузлової станції, її використання поки що неможливе.
Про це заявила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
"Поки використання (вузлової станції - ред.) неможливе, і та метушня, яка навколо цього місця влучення відбувається, говорить про те, що немає ще навіть адекватного рішення, що з цим "щастям" їм робити", - заявила Гуменюк.
За її словами, окупанти намагатимуться якнайшвидше відновити те, що пошкоджено, бо безпосередньо залізничне сполучення – це спосіб доставки важкого озброєння та особового складу. Але ЗСУ продовжують роботу, зокрема, з вогневого контролю для того, щоб ці зусилля були марними.
Вона також підкреслила, що вузлова станція в Джанкої є одним із елементів плану, що передує активним діям. Зокрема це необхідно для виснаження логістики ворога.
Нагадаємо, що ввечері 20 березня в районі Джанкой, де розташований російський аеродром, пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що бачили у небі безпілотники. Так звана "влада" Джанкоя навіть запровадила у місті режим НС.
ГУР Міноборони повідомляло, що на місці вибуху було знищено російські крилаті ракети "Калібр НК" .
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