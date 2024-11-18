Дуда дорікнув Шольцу, що той "заважає" Трампу припинити війну в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц намагається усунути обраного президента США Дональда Трампа від переговорів щодо завершення війни в Україні.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Я вважаю, що це (дзвінок Шольца Путіну - ред.) була спроба добитися припинення вогню в Україні до того, як Дональд Трамп вступить на посаду", - сказав Дуда.
Президент Польщі також розкритикував рішення Шольца запросити президента США Джо Байдена на переговори про майбутнє України з лідерами Франції та Великої Британії минулого місяця в Берліні.
Польський лідер заявив, що "шокований" тим, що президенту України Володимиру Зеленському не дали місце за столом.
Дуда вважає, що Шольц стурбований тим, що його підштовхнуть до невигідних угод з Вашингтоном, коли Трамп повернеться на посаду, і намагається випередити це.
"Німці найбільше бояться, що Дональд Трамп змусить їх купувати газ в Америки", - додав президент Польщі.
Нагадаємо, 15 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два роки зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну.
Під час розмови глава німецького уряду засудив війну Росії проти України, закликав Путіна вивести війська та обговорив ймовірні переговори з Києвом.
Пізніше Шольц заявив, що Путін не змінив своєї позиції щодо війни. Однак німецький канцлер додав, що "поговорити з ним все одно слід було" напередодні саміту G20.
Нагадаємо, нещодавно видання Associated Press писало, що згідно з власними заявами Трампа, у перший день у Білому домі йому доведеться багато чого зробити. Зокрема, посадити Україну та Росію за стіл переговорів.
Раніше Трамп не раз заявляв, що може припинити війну Росії проти України за один день. За інформацією ЗМІ, обговорювався варіант, який вимагатиме від України відмови від частини своїх територій.
Нещодавно британські ЗМІ опублікували чергову версію так званого "мирного плану" Трампа щодо України. Він передбачає європейські війська в буферній зоні між Україною і Росією.
Також, за словами джерела Fox News, Трамп незабаром може призначити спецпредставника з питань миру в Україні. Він повинен буде очолити переговори з Росією про припинення війни.
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