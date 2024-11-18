Дуда дорікнув Шольцу, що той "заважає" Трампу припинити війну в Україні

"Я вважаю, що це (дзвінок Шольца Путіну - ред.) була спроба добитися припинення вогню в Україні до того, як Дональд Трамп вступить на посаду", - сказав Дуда.

Президент Польщі також розкритикував рішення Шольца запросити президента США Джо Байдена на переговори про майбутнє України з лідерами Франції та Великої Британії минулого місяця в Берліні.

Польський лідер заявив, що "шокований" тим, що президенту України Володимиру Зеленському не дали місце за столом.

Дуда вважає, що Шольц стурбований тим, що його підштовхнуть до невигідних угод з Вашингтоном, коли Трамп повернеться на посаду, і намагається випередити це.

"Німці найбільше бояться, що Дональд Трамп змусить їх купувати газ в Америки", - додав президент Польщі.