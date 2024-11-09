У ЗМІ з'явився черговий "мирний план" Трампа щодо України
Британські ЗМІ опублікували чергову версію так званого "мирного плану" Дональда Трампа щодо України. Він передбачає європейські війська у буферній зоні між Україною та РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Деталі плану Трампа з'явилися після того, як президент України Володимир Зеленський попередив, що будь-яка спроба укласти мир шляхом умиротворення Росії означатиме "самогубство" для Європи.
Як зазначає The Telegraph, цей план є одним з кількох, які розглядав Трамп перед виборами. Троє представників команди республіканця розповіли виданню, що ця версія плану передбачає заморожування нинішньої лінії фронту, а Україна натомість має погодитися відкласти свої амбіції вступити до НАТО на 20 років.
В обмін на це США дадуть Україні зброю, щоб утримати Росію від відновлення війни. При цьому США не будуть ані надавати війська для патрулювання та забезпечення безпеки створеної буферної зони, ані фінансувати свою місію.
"Ми не відправляємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми не будемо за це платити. Нехай це роблять поляки, німці, британці та французи", - сказав член команди Трампа.
Згідно з планом, опублікованим The Telegraph, Трамп може закликати європейські та британські війська забезпечити 800-мильну (1200 км) буферну зону між російською та українською арміями.
"Мирний план" Трампа
Варто зазначити, що це вже щонайменше другий варіант "мирного плану" Дональда Трампа щодо України, який з'явився у ЗМІ. Сам Трамп ніколи детально не пояснював, що передбачає його план.
Днями видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела, близькі до Трампа, опублікувало ще одну версію. За даними видання, один з планів полягає в тому, що Україна пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а в обмін США надалі постачатимуть зброю.
Крім того, план нібито передбачає залишити Росії приблизно 20% території України.
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливий план Трампа, попередив, що швидке завершення війни може обернутися втратами для України.
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