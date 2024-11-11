Трамп про плани на перший тиждень роботи: посадити Україну та Росію за стіл переговорів
Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що не буде диктатором - "за винятком першого дня". За його власними заявами, у перший день у Білому домі йому доведеться багато зробити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
До його списку входить:
- початок масової депортації мігрантів;
- скасування політики адміністрації Байдена у сфері освіти;
- реорганізація федерального уряду шляхом звільнення тисяч федеральних службовців, які, на думку Трампа, таємно працюють проти нього;
- помилування людей, заарештованих за їхню роль у штурмі Капітолію 6 січня 2021 року;
- посадити Україну та Росію за стіл переговорів.
"Я хочу закрити кордон і хочу бурити, бурити, бурити", - сказав він про свої плани на перший день.
Прессекретар Трампа Каролін Лівітт заявила, що першого тижня будуть десятки указів.
Врегулювати війну Росії проти України
Прессекретар Трампа після того, як у середу його було оголошено переможцем виборів, сказала, що тепер він зможе "вести переговори про мирну угоду між Росією та Україною". Пізніше вона додала: "Це включає в себе, в перший день, посадку України та Росії за стіл переговорів, щоб покласти край цій війні".
Нагадаємо, раніше Трамп неодноразово заявляв, що може припинити війну Росії проти України за один день. За повідомленнями ЗМІ, обговорювався варіант, який вимагатиме від України відмови від частини своїх територій.
Нещодавно британські ЗМІ опублікували чергову версію так званого "мирного плану" Трампа. Він передбачає європейські війська у буферній зоні між Україною та Росією.
Після його переобрання радник Трампа заявив, що Україні вже "нереально" повернути Крим. Проте в офісі новообраного президента спростували таку заяву.
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливий план Трампа, попередив, що швидке завершення війни може призвести до втрат для України.
10 листопада The Washington Post повідомила, що Трамп у четвер провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. У МЗС України кажуть, що не знали про це.
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