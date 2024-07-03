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Трамп готовий віддати Путіну українські території, - Politico

Середа 03 липня 2024 03:56
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Трамп готовий віддати Путіну українські території, - Politico Фото: російський диктатор Володимир Путін та кандидат у президенти США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Кандидат у президенти США Дональд Трамп готовий віддати частину території України російському диктатору Володимиру Путіну, щоб швидко завершити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання зазначає, що прагнення швидко вирішити конфлікт, ймовірно, відіграє ключову роль у планах Трампа щодо НАТО та долі українських територій.

"Ймовірний кандидат у президенти США (Дональд Трамп - ред.) розглядає можливість укладання угоди, згідно з якою НАТО зобов'язується не розширюватися на схід - зокрема, на Україну та Грузію. І веде переговори з президентом Росії Володимиром Путіним про те, яку частину української території Москва зможе зберегти", - повідомили виданню два експерти з національної безпеки, які підтримують Трампа.

Нагадаємо, у тій же статті Politico зазначило, що у разі перемоги Трампа на виборах президента США Північноатлантичний альянс (НАТО) очікує на "радикальну переорієнтацію".

Раніше РБК-Україна повідомляло, як виглядає план Трампа щодо завершення війни в Україні. Зокрема, він полягає у тиску на Київ для поступок перед Москвою.

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Війна в Україні Дональд Трамп
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