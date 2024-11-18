Дуда упрекнул Шольца в том, что тот "мешает" Трампу прекратить войну в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц пытается отстранить избранного президента США Дональда Трампа от переговоров по завершению войны в Украине.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Я считаю, что это (звонок Шольца Путину - ред.) была попытка добиться прекращения огня в Украине до того, как Дональд Трамп вступит в должность", - сказал Дуда.
Президент Польши также раскритиковал решение Шольца пригласить президента США Джо Байдена на переговоры о будущем Украины с лидерами Франции и Великобритании в прошлом месяце в Берлине.
Польский лидер заявил, что "шокирован" тем, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали место за столом.
Дуда считает, что Шольц обеспокоен тем, что его подтолкнут к невыгодным сделкам с Вашингтоном, когда Трамп вернется в должность, и пытается опередить это.
"Немцы больше всего боятся, что Дональд Трамп заставит их покупать газ у Америки", - добавил президент Польши.
Напомним, 15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года позвонил по телефону российскому диктатору Владимиру Путину.
В ходе разговора глава немецкого правительства осудил войну России против Украины, призвал Путина вывести войска и обсудил вероятные переговоры с Киевом.
Позже Шольц заявил, что Путин не изменил своей позиции по поводу войны. Однако немецкий канцлер добавил, что "поговорить с ним все равно следовало" в преддверии саммита G20.
Напомним, недавно издание Associated Press писало, что согласно собственным заявлениям Трампа, в первый день в Белом доме ему придется многое сделать. В частности, посадить Украину и Россию за стол переговоров.
Ранее Трамп не раз заявлял, что может прекратить войну России против Украины за один день. По информации СМИ, обсуждался вариант, который потребует от Украины отказа от части своих территорий.
Недавно британские СМИ опубликовали очередную версию так называемого "мирного плана" Трампа по Украине. Он предусматривает европейские войска в буферной зоне между Украиной и Россией.
Также, по словам источника Fox News, Трамп в скором времени может назначить спецпредставителя по миру в Украине. Он должен будет возглавить переговоры с Россией о прекращении войны.
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