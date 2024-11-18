Дуда упрекнул Шольца в том, что тот "мешает" Трампу прекратить войну в Украине

"Я считаю, что это (звонок Шольца Путину - ред.) была попытка добиться прекращения огня в Украине до того, как Дональд Трамп вступит в должность", - сказал Дуда.

Президент Польши также раскритиковал решение Шольца пригласить президента США Джо Байдена на переговоры о будущем Украины с лидерами Франции и Великобритании в прошлом месяце в Берлине.

Польский лидер заявил, что "шокирован" тем, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали место за столом.

Дуда считает, что Шольц обеспокоен тем, что его подтолкнут к невыгодным сделкам с Вашингтоном, когда Трамп вернется в должность, и пытается опередить это.

"Немцы больше всего боятся, что Дональд Трамп заставит их покупать газ у Америки", - добавил президент Польши.