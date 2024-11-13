Трамп може незабаром призначити спецпредставника щодо миру в Україні, - Fox News

Обраний президент США Дональд Трамп незабаром може призначити спецпредставника щодо миру в Україні. Він має очолити переговори з Росією про припинення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

При цьому Fox News стверджує, що така посада не буде оплачуваною - з 2017 по 2019 рік Курт Волкер виконував функції спеціального представника Держдепу США щодо питань України на добровільній основі.

Він уточнив, що призначення буде "найближчим часом".

"Ви побачите дуже високопоставленого спеціального посланця, людину з великим авторитетом, якій буде дано завдання знайти рішення, прийти до мирного врегулювання", - наводить видання слова неназваного джерела.

Чутки про розмову Трампа з Путіним

Варто зауважити, що раніше The Washington Post писало про переговори Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним. Головною темою обговорень стала війна Росії проти України.

Як стверджує видання, обраний президент США порадив главі Кремля не ескалювати війну. Також Трамп нагадав Путіну про присутність американських військ у Європі.

При цьому Трамп нібито висловив зацікавленість у подальшому діалозі, щоб знайти рішення для війни в Україні.

Важливо нагадати, що раніше американський політик, коментуючи війну РФ проти України, запевняв, що він "хоче справедливої ​​угоди" для всіх сторін.

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