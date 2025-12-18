У ДТЕК показали наслідки удару по енергетиці в Арцизі Одеської області

"Арциз, вся Україна зараз з вами. Знаємо, як непросто в ці дні без світла. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику у ваші домівки", - зазначили у ДТЕК.

На відео можна побачити зруйновані та згорілі об'єкти енергетики, відновлення яких вже розпочалось, щоб якомога швидше повернути світло у домівки жителів Арциза.

Раніше Жителі Арциза отримали повідомлення від компанії ДТЕК щодо стану відновлення електропостачання та термінів ремонтних робіт. Зокрема, вказано що деякі абоненти отримають енергопостачання 26 грудня.