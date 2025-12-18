У ДТЕК показали наслідки удару по енергетиці в Арцизі Одеської області

Енергетики на відео показали наслідки російського удару по критичній інфраструктурі у місті Арциз Одеської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.
"Арциз, вся Україна зараз з вами. Знаємо, як непросто в ці дні без світла. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику у ваші домівки", - зазначили у ДТЕК.
На відео можна побачити зруйновані та згорілі об'єкти енергетики, відновлення яких вже розпочалось, щоб якомога швидше повернути світло у домівки жителів Арциза.
Раніше Жителі Арциза отримали повідомлення від компанії ДТЕК щодо стану відновлення електропостачання та термінів ремонтних робіт. Зокрема, вказано що деякі абоненти отримають енергопостачання 26 грудня.
Нагадаємо, у ніч проти суботи, 13 грудня, Одеса і Одеська область пережила одну з наймасштабніших атак від початку війни. Ворог прицільно бив ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі, намагаючись занурити область у темряву та холод.
Після атаки мера Арцизу Сергій Парпуланський попереджав, що електроенергії в місті може не бути протягом тижня. Та пообіцяв розгорнути пункти обігріву та підзарядки гаджетів.
Згодом стало відомо, що в місті Арциз світла може не бути до 26 грудня. В Одеській області триває блекаут після російських ударів на енергетичну інфраструктуру регіону.
Тим часом на Одещині тривають роботи з відновлення подачі електроенергії, води та опалення. При цьому глава ГВА Сергій Лисак уточнив, що робити прогнози поки ще рано.
Як працюють магазини, громадський транспорт і банки в Одесі та області після ударів по енергетичній інфраструктурі - детальніше у матеріалі РБК-Україна.