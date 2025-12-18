В ДТЭК показали последствия удара по энергетике в Арцизе Одесской области

"Арциз, вся Украина сейчас с вами. Знаем, как непросто в эти дни без света. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в ваши дома", - отметили в ДТЭК.

На видео можно увидеть разрушенные и сгоревшие объекты энергетики, восстановление которых уже началось, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома жителей Арциза.

Ранее жители Арциза получили сообщение от компании ДТЭК о состоянии восстановления электроснабжения и сроков ремонтных работ. В частности, указано, что некоторые абоненты получат энергоснабжение 26 декабря.