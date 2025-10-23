У ДТЕК оновили графіки відключень світла в Києві та Дніпрі: що змінилось і для кого

У ДТЕК оновили графіки відключень електроенергії на сьогоднішній день, 23 жовтня, для мешканців Києва та Дніпропетровської області (з 07:00 до 23:00).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікації єдиного офіційного Telegram-каналу енергетичної компанії.
У Києві наразі діють оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії для споживачів, які розподілені на 12 черг (від 1.1 до 6.2).
Стабілізаційні відключення світла в Києві на четвер, 23 жовтня:
У Дніпропетровській області, згідно з інформацією ДТЕК, також було оновлено графіки відключень електроенергії.
Споживачі там, як і в столиці, розподілені на 12 черг (від 1.1 до 6.2).
При цьому світло може бути впродовж всього дня за адресами, які належать до черг 3.1, 3.2, 4.1 й 4.2:
Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, у Києві та Київській області діють стабілізаційні відключення електроенергії (як і в багатьох інших регіонах України).
