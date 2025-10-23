У ДТЕК оновили графіки відключень світла в Києві та Дніпрі: що змінилось і для кого

Оновлені графіки відключень електроенергії в Києві

У Києві наразі діють оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії для споживачів, які розподілені на 12 черг (від 1.1 до 6.2).

"У разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь та поділіться, будь ласка, з родичами та друзями", - повідомили у ДТЕК, оприлюднюючи оновлені дані.

Стабілізаційні відключення світла в Києві на четвер, 23 жовтня:

черга 1.1 - світло відсутнє з 10:00 до 17:00;

черга 1.2 - світло відсутнє з 10:00 до 17:00;

черга 2.1 - світло відсутнє з 10:00 до 17:00;

черга 2.2 - світло відсутнє з 19:30 до 23:00;

черга 3.1 - світло відсутнє з 13:30 до 20:30;

черга 3.2 - світло відсутнє з 13:30 до 20:30;

черга 4.1 - світло відсутнє з 16:00 до 20:30;

черга 4.2 - світло відсутнє з 16:00 до 20:30;

черга 5.1 - світло відсутнє з 07:00 до 14:00 та з 19:30 до 23:00;

черга 5.2 - світло відсутнє з 07:00 до 14:00 та з 19:30 до 23:00;

черга 6.1 - світло відсутнє з 07:00 до 11:00 та з 19:30 до 23:00;

черга 6.2 - світло відсутнє з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00.

Оновлені графіки відключень на 23 жовтня у Києві (скриншот: t.me/dtek_ua)

Оновлені графіки відключень світла в Дніпрі та області

У Дніпропетровській області, згідно з інформацією ДТЕК, також було оновлено графіки відключень електроенергії.

Споживачі там, як і в столиці, розподілені на 12 черг (від 1.1 до 6.2).

При цьому світло може бути впродовж всього дня за адресами, які належать до черг 3.1, 3.2, 4.1 й 4.2:

черга 1.1 - світло відсутнє з 09:00 до 10:00;

черга 1.2 - світло відсутнє з 19:30 до 23:00;

черга 2.1 - світло відсутнє з 09:00 до 10:00 та з 19:30 до 23:00;

черга 2.2 - світло відсутнє з 09:00 до 10:00 та з 19:30 до 23:00;

черга 3.1 - світло має бути впродовж всього дня;

черга 3.2 - світло має бути впродовж всього дня;

черга 4.1 - світло має бути впродовж всього дня;

черга 4.2 - світло має бути впродовж всього дня;

черга 5.1 - світло відсутнє з 07:00 до 09:00;

черга 5.2 - світло відсутнє з 16:00 до 19:30;

черга 6.1 - світло відсутнє з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;

черга 6.2 - світло відсутнє з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30.

Оновлені графіки відключень на 23 жовтня у Дніпропетровській області (скриншот: t.me/dtek_ua)