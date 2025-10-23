По 9 годин без світла. Де відключають електрику: список областей і графіки
Через нові удари Росії по енергосистемі в Україні діють погодинні відключення світла. Вони введені в Києві та більшості областей.
Де саме вимикають світло та де дивитися графіки - розповідає РБК-Україна в матеріалі.
Сьогодні, 23 жовтня світло за графіками вимикають у 12 регіонах України з 07:00 по 23:00.
Також у цей же час у тих же областях діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Київ
У столиці графік відключень розбитий на 30-хвилинні інтервали. Кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.
Мінімум 3,5 години між можливими відключеннями при відсутності аварій у мережі, зазначають в ДТЕК.
Електрику для споживачів вимикають за таким графіком:
Підгрупа 1.1 відключення:
з 09:00 до 18:00
з 21:00 до 23:00
Підгрупа 1.2 відключення:
з 09:00 до 18:00
з 21:00 до 23:00
Підгрупа 2.1 відключення:
з 10:00 до 18:00
з 20:00 до 23:00
Підгрупа 2.2 відключення:
з 10:00 до 18:00
з 20:00 до 23:00
Підгрупа 3.1 відключення:
з 13:00 до 21:00
Підгрупа 3.2 відключення:
з 13:00 до 21:00
Підгрупа 4.1 відключення:
з 17:00 до 21:00
Підгрупа 4.2 відключення:
з 17:00 до 21:00
Підгрупа 5.1 відключення:
з 07:00 до 14:00
Підгрупа 5.2 відключення:
з 07:00 до 14:00
Підгрупа 6.1 відключення:
з 07:00 до 11:00
з 17:00 до 22:00
Підгрупа 6.2 відключення:
з 07:00 до 11:00
з 17:00 до 22:00
Найбільший проміжок без світла, вказаний у графіках, для киян становить 9 годин.
Зазначимо, що жителі Києва можуть ознайомитися з графіком погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
Київська область
У ДТЕК Київські регіональні електромережі також проінформували що сьогодні, за розпорядженням "Укренерго", діятимуть стабілізаційні відключення - з 7:00 до 23:00.
Перевірити свій графік відключень жителі Київщини можуть на таких ресурсах, вказавши свою адресу, а саме:
- у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);
- у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);
- на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).
Полтавська область
На Полтавщині у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, з 07:00 по 23:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черг.
Там без світла в середньому споживачі по 3 години. Графіки є на сайті обленерго.
Черкаська область
На Черкащині години відсутності електропостачання по таким чергам (підчергам):
1.1 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00
1.2 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00
2.1 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00
2.2 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00
3.1 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00
3.2 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00
4.1 07:00 - 09:00, 15:00 - 17:00
4.2 07:00 - 09:00, 15:00 - 17:00
5.1 07:00 - 09:00, 15:00 - 17:00
5.2 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00
6.1 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00
6.2 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00
Максимальний проміжок зі знеструмленням - 2 години. Дивитися графік можна на сайті обленерго.
Чернігівська область
Область, яка найдовше живе у режимі відключень світла, є Чернігівська. Там обмеження діють ще з 1 жовтня, адже російські війська ледь не щодня тероризують об'єкти енергетики в регіоні.
Максимальний проміжок часу без світла 6-6,5 годин.
Графік погодинних відключень (ГПВ) на 23 жовтня можна подивитися на сайті обленерго. Перевірити інформацію щодо черг відключень та свій особистий графік за номером особового рахунку також можна:
- у Viber-боті - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
- у Telegram-боті - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
Харківська область
Відповідно до команди НЕК "Укренерго" в Харківській області застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом 1,5 черги.
Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах (підчергах), та безпосередньо сам графік можна знайти на сайті "Харківобленерго" та у Телеграм-каналі "Харківобленерго. Новини".
Жителям Харківщини спочатку необхідно відкрити файл із назвами вулиць і населених пунктів, знайти свою адресу та визначити, до якої черги вона належить.
Сумська область
На Сумщині вимикають світло обсягом 1,5 черги, відповідно до команди з НЕК "Укренерго + 30 хв на початку знеструмлення та наприкінці - на здійснення перемикань.
Дізнатися свою чергу/підчергу споживачі можуть на сайті "Сумиобленерго" в розділі Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Відслідковувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.
Житомирська область
У Житомирській області графіки діють обсягом 1,5 черги. Жителі можуть дізнатися свій графік за пошуком черги та підчерги за адресою на сайті обленерго. Оберіть РЕМ-населений пункт-вулицю або провулок. Максимальний проміжок без світла - 3 години.
Запорізька область
По Запорізькій області також застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Одночасно вимикатимуться півтори черги.
Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням часу на перемикання) такі:
1.1: 12:00 - 15:30, 22:30 - 23:30
1.2: 12:00 - 15:30
2.1: 12:00 - 15:30, 22:30 - 23:30
2.2: 22:30 - 23:30
3.1: 06:30 - 08:30, 15:30 - 19:00
3.2: 15:30 - 19:00
4.1: 06:30 - 08:30, 15:30 - 19:00
4.2: 06:30 - 08:30
5.1: 08:30 - 12:00, 19:00 - 22:30
5.2: 19:00 - 22:30
6.1: 08:30 - 12:00, 19:00 - 22:30
6.2: 08:30 - 12:00
Максимальний проміжок без світла - 3,5 години.
Перелік адрес, що знеструмлюються можна переглянути на сайті "Запоріжжяобленерго".
Дніпропетровська область
Графік відключень на Дніпропетровщині розбитий за принципом, як у столиці, на 30-хвилинні інтервали, а кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.
Мінімум 3,5 години між можливими відключеннями при відсутності аварій у мережі.
Актуальну інформацію також можна отримати на сайті ДТЕК, у чат-боті Viber і Telegram.
Кіровоградська область
У Кіровоградській області введені графіки погодинних відключень для побутових споживачів до трьох черг одночасно. Їх застосують у Кропивницькому й Олександрійському районах.
Черга 1.1: 09-11, 17-19
Черга 1.2: 09-11, 17-19
Черга 2.1: 09-11, 17-19
Черга 2.2: 11-13, 19-21
Черга 3.1: 11-13, 19-21
Черга 3.2: 11-13, 19-21
Черга 4.1: 13-15, 21-23
Черга 4.2: 13-15, 21-23
Черга 5.1: 07-09, 13-15, 21-23
Черга 5.2: 15-17
Черга 6.1: 07-09, 15-17
Черга 6.2: 07-09, 15-17
Максимальний проміжок без світла - 2 години.
Дані про відключення можна знайти на сайті обленерго, та Telegram-каналах Кіровоградобленерго.
Миколаївська область
На Миколаївщині 23 жовтня частина споживачів також без світла. Це пов'язано ремонтами, технічними обслуговуваннями, реконструкціями та модернізаціями, повідомили в АТ "Миколаївобленерго". Адреси можна дізнатися тут.
Ситуація в енергетиці в України на тлі російських атак
Нагадаємо, що споживання електроенергії залишається високим через складну ситуацію, зумовлену російськими ударами та холодною погодою.
Ворог продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України. Цієї ночі під ударом були об'єкти на Харківщині та Чернігівщині.
На даний момент в Україні не застосовуються аварійні графіки відключень. Діють обмеження потужності для промислових підприємств та споживачів за плановими графіками. Але зміни в ситуації не виключені.
Як зазначив голова "Укренерго" Віталій Зайченко, після того, як масштабні обстріли РФ не змогли вивести з ладу українську енергосистему, окупанти змінили тактику і перейшли до стратегії "випаленої землі".
Якщо раніше удари наносилися сотнями ракет одночасно по об’єктах НЕК "Укренерго" та електростанціях, тепер атаки спрямовані на цілі енергетичні райони, включно з підстанціями та генерацією операторів розподільчих мереж.
Зайченко додав у коментарі РБК-Україна, що аварійні відключення можуть тривати протягом тижня, а в окремих регіонах - і довше.
Більше про ситуацію в енергосистемі - в матеріалі РБК-Україна "Росія б'є по нових цілях: як Кремль змінив тактику обстрілів енергетики України".