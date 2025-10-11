ua en ru
Сб, 11 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

У ДСНС розповіли, як безпечно вмикати побутову техніку після відключення електроенергії

Україна, Субота 11 жовтня 2025 02:26
UA EN RU
У ДСНС розповіли, як безпечно вмикати побутову техніку після відключення електроенергії Ілюстративне фото: у ДСНС розповіли, як безпечно вмикати побутову техніку після відключення електроенергії (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Після відновлення електроенергії важливо правильно вмикати побутову техніку. Недотримання правил може призвести до поломок і аварій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДСНС України в мережі Telegram.

Коли електрика повертається, багато хто поспішає одразу ввімкнути мікрохвильовку, пральну машину або електрочайник. Поспіх може стати причиною аварій, виходу техніки з ладу або навіть пожежі. Щоб цього уникнути, у ДСНС радять дотримуватися кількох простих правил.

Вимикаємо енергоємні прилади

На час перебоїв або негайної появи світла всі прилади, що споживають багато енергії, слід відключити з мережі. Це дасть змогу знизити навантаження на електромережу й уникнути різких перепадів напруги.

Вмикаємо поступово

Коли електрика з'явилася, не вмикайте всі прилади одночасно. Почніть з малопотужних пристроїв, поступово підключаючи більш енергоємні прилади. Такий підхід допомагає мережі стабілізуватися і захищає техніку від поломок.

Електрогенератори та насосні станції

Особливу увагу варто приділити генераторам і насосним станціям. Їхнє під'єднання слід здійснювати не менш ніж через 20 хвилин після відновлення подачі електроенергії. Ці пристрої споживають велику кількість енергії, і передчасне підключення може спричинити перенапруження в мережі.

Нагадаємо, що вночі 11 жовтня Одеса та область зазнали масованої атаки ударних БпЛА, внаслідок чого в деяких районах міста спостерігаються перебої з електрикою та водопостачанням.

Зазначимо, що в Україні обстріли російськими військами енергетичної інфраструктури продовжують порушувати стабільність електропостачання, а короткочасні відключення залишають гаджети без заряду. У таких умовах особливо цінуються надійні повербанки, які дають змогу підтримувати роботу смартфонів, планшетів і ноутбуків незалежно від перебоїв з електрикою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія ДСНС
Новини
Путін послав світу "тупий сигнал" новим ударом по енергетиці України, - МЗС
Путін послав світу "тупий сигнал" новим ударом по енергетиці України, - МЗС
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить