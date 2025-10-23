В ДТЭК обновили графики отключений света в Киеве и Днепре: что изменилось и для кого

В ДТЭК обновили графики отключений электроэнергии на сегодняшний день, 23 октября, для жителей Киева и Днепропетровской области (с 07:00 до 23:00).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикации единого официального Telegram-канала энергетической компании.
В Киеве сейчас действуют обновленные графики стабилизационных отключений электроэнергии для потребителей, которые распределены на 12 очередей (от 1.1 до 6.2).
"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь и поделитесь, пожалуйста, с родственниками и друзьями", - сообщили в ДТЭК, публикуя обновленные данные.
Стабилизационные отключения света в Киеве на четверг, 23 октября:
В Днепропетровской области, согласно информации ДТЭК, также были обновлены графики отключений электроэнергии.
Потребители там, как и в столице, распределены на 12 очередей (от 1.1 до 6.2).
При этом свет может быть в течение всего дня по адресам, которые относятся к очередям 3.1, 3.2, 4.1 и 4.2:
Напомним, сегодня, 23 октября, в Киеве и Киевской области действуют стабилизационные отключения электроэнергии (как и во многих других регионах Украины).
