В ДТЭК обновили графики отключений света в Киеве и Днепре: что изменилось и для кого

Обновленные графики отключений электроэнергии в Киеве

В Киеве сейчас действуют обновленные графики стабилизационных отключений электроэнергии для потребителей, которые распределены на 12 очередей (от 1.1 до 6.2).

Стабилизационные отключения света в Киеве на четверг, 23 октября:

очередь 1.1 - свет отсутствует с 10:00 до 17:00;

очередь 1.2 - свет отсутствует с 10:00 до 17:00;

очередь 2.1 - свет отсутствует с 10:00 до 17:00;

очередь 2.2 - свет отсутствует с 19:30 до 23:00;

очередь 3.1 - свет отсутствует с 13:30 до 20:30;

очередь 3.2 - свет отсутствует с 13:30 до 20:30;

очередь 4.1 - свет отсутствует с 16:00 до 20:30;

очередь 4.2 - свет отсутствует с 16:00 до 20:30;

очередь 5.1 - свет отсутствует с 07:00 до 14:00 и с 19:30 до 23:00;

очередь 5.2 - свет отсутствует с 07:00 до 14:00 и с 19:30 до 23:00;

очередь 6.1 - свет отсутствует с 07:00 до 11:00 и с 19:30 до 23:00;

очередь 6.2 - свет отсутствует с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00.

Обновленные графики отключений на 23 октября в Киеве (скриншот: t.me/dtek_ua)

Обновленные графики отключений света в Днепре и области

В Днепропетровской области, согласно информации ДТЭК, также были обновлены графики отключений электроэнергии.

Потребители там, как и в столице, распределены на 12 очередей (от 1.1 до 6.2).

При этом свет может быть в течение всего дня по адресам, которые относятся к очередям 3.1, 3.2, 4.1 и 4.2:

очередь 1.1 - свет отсутствует с 09:00 до 10:00;

очередь 1.2 - свет отсутствует с 19:30 до 23:00;

очередь 2.1 - свет отсутствует с 09:00 до 10:00 и с 19:30 до 23:00;

очередь 2.2 - свет отсутствует с 09:00 до 10:00 и с 19:30 до 23:00;

очередь 3.1 - свет должен быть в течение всего дня;

очередь 3.2 - свет должен быть в течение всего дня;

очередь 4.1 - свет должен быть в течение всего дня;

очередь 4.2 - свет должен быть в течение всего дня;

очередь 5.1 - свет отсутствует с 07:00 до 09:00;

очередь 5.2 - свет отсутствует с 16:00 до 19:30;

очередь 6.1 - свет отсутствует с 07:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:30;

очередь 6.2 - свет отсутствует с 07:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:30.

Обновленные графики отключений на 23 октября в Днепропетровской области (скриншот: t.me/dtek_ua)