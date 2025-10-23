ua en ru
Чт, 23 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У ДТЕК оновили графіки відключень світла в Києві та Дніпрі: що змінилось і для кого

Четвер 23 жовтня 2025 13:48
UA EN RU
У ДТЕК оновили графіки відключень світла в Києві та Дніпрі: що змінилось і для кого Графіки відключень світла в Києві та Дніпропетровській області сьогодні оновили (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У ДТЕК оновили графіки відключень електроенергії на сьогоднішній день, 23 жовтня, для мешканців Києва та Дніпропетровської області (з 07:00 до 23:00).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікації єдиного офіційного Telegram-каналу енергетичної компанії.

Оновлені графіки відключень електроенергії в Києві

У Києві наразі діють оновлені графіки стабілізаційних відключень електроенергії для споживачів, які розподілені на 12 черг (від 1.1 до 6.2).

"У разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь та поділіться, будь ласка, з родичами та друзями", - повідомили у ДТЕК, оприлюднюючи оновлені дані.

Стабілізаційні відключення світла в Києві на четвер, 23 жовтня:

  • черга 1.1 - світло відсутнє з 10:00 до 17:00;
  • черга 1.2 - світло відсутнє з 10:00 до 17:00;
  • черга 2.1 - світло відсутнє з 10:00 до 17:00;
  • черга 2.2 - світло відсутнє з 19:30 до 23:00;
  • черга 3.1 - світло відсутнє з 13:30 до 20:30;
  • черга 3.2 - світло відсутнє з 13:30 до 20:30;
  • черга 4.1 - світло відсутнє з 16:00 до 20:30;
  • черга 4.2 - світло відсутнє з 16:00 до 20:30;
  • черга 5.1 - світло відсутнє з 07:00 до 14:00 та з 19:30 до 23:00;
  • черга 5.2 - світло відсутнє з 07:00 до 14:00 та з 19:30 до 23:00;
  • черга 6.1 - світло відсутнє з 07:00 до 11:00 та з 19:30 до 23:00;
  • черга 6.2 - світло відсутнє з 07:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00.

У ДТЕК оновили графіки відключень світла в Києві та Дніпрі: що змінилось і для когоУ ДТЕК оновили графіки відключень світла в Києві та Дніпрі: що змінилось і для когоОновлені графіки відключень на 23 жовтня у Києві (скриншот: t.me/dtek_ua)

Оновлені графіки відключень світла в Дніпрі та області

У Дніпропетровській області, згідно з інформацією ДТЕК, також було оновлено графіки відключень електроенергії.

Споживачі там, як і в столиці, розподілені на 12 черг (від 1.1 до 6.2).

При цьому світло може бути впродовж всього дня за адресами, які належать до черг 3.1, 3.2, 4.1 й 4.2:

  • черга 1.1 - світло відсутнє з 09:00 до 10:00;
  • черга 1.2 - світло відсутнє з 19:30 до 23:00;
  • черга 2.1 - світло відсутнє з 09:00 до 10:00 та з 19:30 до 23:00;
  • черга 2.2 - світло відсутнє з 09:00 до 10:00 та з 19:30 до 23:00;
  • черга 3.1 - світло має бути впродовж всього дня;
  • черга 3.2 - світло має бути впродовж всього дня;
  • черга 4.1 - світло має бути впродовж всього дня;
  • черга 4.2 - світло має бути впродовж всього дня;
  • черга 5.1 - світло відсутнє з 07:00 до 09:00;
  • черга 5.2 - світло відсутнє з 16:00 до 19:30;
  • черга 6.1 - світло відсутнє з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30;
  • черга 6.2 - світло відсутнє з 07:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:30.

У ДТЕК оновили графіки відключень світла в Києві та Дніпрі: що змінилось і для когоУ ДТЕК оновили графіки відключень світла в Києві та Дніпрі: що змінилось і для когоОновлені графіки відключень на 23 жовтня у Дніпропетровській області (скриншот: t.me/dtek_ua)

Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, у Києві та Київській області діють стабілізаційні відключення електроенергії (як і в багатьох інших регіонах України).

Тож раніше ми розповідали, де у ДТЕК радять дивитись актуальні графіки відключень.

Крім того, ми пояснювали, як користуватись інтернетом під час відключень та безпечно вмикати побутову техніку після відновлення електропостачання.

Читайте також, які бувають типи відключень електроенергії й коли діють графіки.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Київ Дніпропетровська область Графіки відключення світла Електроенергія Відключеня світла Енергетики
Новини
По 9 годин без світла. Де відключають електрику: список областей і графіки
По 9 годин без світла. Де відключають електрику: список областей і графіки
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію