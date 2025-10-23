ua en ru
В ДТЭК обновили графики отключений света в Киеве и Днепре: что изменилось и для кого

Четверг 23 октября 2025 13:48
UA EN RU
В ДТЭК обновили графики отключений света в Киеве и Днепре: что изменилось и для кого Графики отключений света в Киеве и Днепропетровской области сегодня обновили (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В ДТЭК обновили графики отключений электроэнергии на сегодняшний день, 23 октября, для жителей Киева и Днепропетровской области (с 07:00 до 23:00).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикации единого официального Telegram-канала энергетической компании.

Обновленные графики отключений электроэнергии в Киеве

В Киеве сейчас действуют обновленные графики стабилизационных отключений электроэнергии для потребителей, которые распределены на 12 очередей (от 1.1 до 6.2).

"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь и поделитесь, пожалуйста, с родственниками и друзьями", - сообщили в ДТЭК, публикуя обновленные данные.

Стабилизационные отключения света в Киеве на четверг, 23 октября:

  • очередь 1.1 - свет отсутствует с 10:00 до 17:00;
  • очередь 1.2 - свет отсутствует с 10:00 до 17:00;
  • очередь 2.1 - свет отсутствует с 10:00 до 17:00;
  • очередь 2.2 - свет отсутствует с 19:30 до 23:00;
  • очередь 3.1 - свет отсутствует с 13:30 до 20:30;
  • очередь 3.2 - свет отсутствует с 13:30 до 20:30;
  • очередь 4.1 - свет отсутствует с 16:00 до 20:30;
  • очередь 4.2 - свет отсутствует с 16:00 до 20:30;
  • очередь 5.1 - свет отсутствует с 07:00 до 14:00 и с 19:30 до 23:00;
  • очередь 5.2 - свет отсутствует с 07:00 до 14:00 и с 19:30 до 23:00;
  • очередь 6.1 - свет отсутствует с 07:00 до 11:00 и с 19:30 до 23:00;
  • очередь 6.2 - свет отсутствует с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00.

В ДТЭК обновили графики отключений света в Киеве и Днепре: что изменилось и для когоВ ДТЭК обновили графики отключений света в Киеве и Днепре: что изменилось и для когоОбновленные графики отключений на 23 октября в Киеве (скриншот: t.me/dtek_ua)

Обновленные графики отключений света в Днепре и области

В Днепропетровской области, согласно информации ДТЭК, также были обновлены графики отключений электроэнергии.

Потребители там, как и в столице, распределены на 12 очередей (от 1.1 до 6.2).

При этом свет может быть в течение всего дня по адресам, которые относятся к очередям 3.1, 3.2, 4.1 и 4.2:

  • очередь 1.1 - свет отсутствует с 09:00 до 10:00;
  • очередь 1.2 - свет отсутствует с 19:30 до 23:00;
  • очередь 2.1 - свет отсутствует с 09:00 до 10:00 и с 19:30 до 23:00;
  • очередь 2.2 - свет отсутствует с 09:00 до 10:00 и с 19:30 до 23:00;
  • очередь 3.1 - свет должен быть в течение всего дня;
  • очередь 3.2 - свет должен быть в течение всего дня;
  • очередь 4.1 - свет должен быть в течение всего дня;
  • очередь 4.2 - свет должен быть в течение всего дня;
  • очередь 5.1 - свет отсутствует с 07:00 до 09:00;
  • очередь 5.2 - свет отсутствует с 16:00 до 19:30;
  • очередь 6.1 - свет отсутствует с 07:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:30;
  • очередь 6.2 - свет отсутствует с 07:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:30.

В ДТЭК обновили графики отключений света в Киеве и Днепре: что изменилось и для когоВ ДТЭК обновили графики отключений света в Киеве и Днепре: что изменилось и для когоОбновленные графики отключений на 23 октября в Днепропетровской области (скриншот: t.me/dtek_ua)

Напомним, сегодня, 23 октября, в Киеве и Киевской области действуют стабилизационные отключения электроэнергии (как и во многих других регионах Украины).

Поэтому ранее мы рассказывали, где в ДТЭК советуют смотреть актуальные графики отключений.

Кроме того, мы объясняли, как пользоваться интернетом во время отключений и безопасно включать бытовую технику после восстановления электроснабжения.

Читайте также, какие бывают типы отключений электроэнергии и когда действуют графики.

ДТЭК Киев Днепропетровская область Графики отключения света Электроэнергия Отключения света Энергетики
