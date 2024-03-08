Дружньо та відверто. В Китаї прокоментували візит спецпредставника до України

Вчора, 7 березня, спецпредставник Китаю у справах Євразії Лу Хуей відвідав Україну. Під час візиту сторони провели відверті та дружні переговори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ (МЗС) Китаю.
Як пише МЗС, під час візиту спецпредставник провів відверті та дружні переговори щодо українсько-китайських відносин, а також війни на території України з:
Також були присутні:
"Увечері того ж дня спеціальний представник Лі Хуей завершив свій візит в Україну і поїздом залишив Київ", - додає пресслужба.
Раніше стало відомо, що спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідає Україну, Польщу, Німеччину, Францію та Росію.
Його турне почалося 2 березня. Він вже побував у Росії, а також відвідав Брюссель й Польщу. Під час поїздок Лі Хуея, голова МЗС Китаю заявив, що Пекін підтримує проведення мирної конференції щодо України.
Під час візиту до Києва сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні, а також інші актуальні питання. Усі подробиці можна прочитати за посиланням.
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