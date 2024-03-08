Дружньо та відверто. В Китаї прокоментували візит спецпредставника до України

Як пише МЗС, під час візиту спецпредставник провів відверті та дружні переговори щодо українсько-китайських відносин, а також війни на території України з:

Андрієм Єрмаком, головою Офісу президента;

Юлією Свириденко, першим віцепрем'єр-міністром та міністром економіки України;

Дмитром Кулебою, міністром закордонних справ України.

Також були присутні:

Фань Сяньжун, посол Китаю в Україні;

Павло Рябікін, посол України в Китаї;

Світлана Гринчук, заступник міністра енергетики;

інші офіційні особи.

"Увечері того ж дня спеціальний представник Лі Хуей завершив свій візит в Україну і поїздом залишив Київ", - додає пресслужба.

Турне спецпредставника Китаю

Раніше стало відомо, що спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідає Україну, Польщу, Німеччину, Францію та Росію.

Його турне почалося 2 березня. Він вже побував у Росії, а також відвідав Брюссель й Польщу. Під час поїздок Лі Хуея, голова МЗС Китаю заявив, що Пекін підтримує проведення мирної конференції щодо України.

Під час візиту до Києва сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні, а також інші актуальні питання. Усі подробиці можна прочитати за посиланням.