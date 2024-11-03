Вибори у Молдові: поліція фіксує організоване підвезення людей на дільниці

Поліція у Молдові зафіксувала організоване підвезення виборців на дільниці для голосування. Такі випадки помітили у Молдові та за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Молдови.

"Поліція виявила випадки організованого транспортування виборців на виборчі дільниці. Є обґрунтовані ознаки організованого перевезення виборців як за кордоном, так і на території держави", - йдеться у повідомленні.

Молдовський урядовий Telegram-канал Prima Sursă заявив, що йде розслідування та збираються докази у зв'язку з авіатранспортуванням виборців з Росії до Білорусі, Азербайджану і Туреччини.

Правоохоронні органи закликають громадян Молдови повідомляти про подібні інциденти до Служби 112.

За організоване транспортування виборців у день голосування у Молдові передбачені штрафи.