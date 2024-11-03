Європа готується до можливого розриву трансатлантичних відносин у разі перемоги Трампа, - WP

Європа готується до можливого розриву трансатлантичних відносин у разі перемоги кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на виборах в США. Наразі розробляються різні плани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

WP зібрало інформацію відразу від 15 анонімних політиків та експертів з п'яти європейських країн та дізналось, що найближчі союзники США у Європі готуються до можливого розриву трансатлантичних відносин з США.

За їх даними, переживши одне президентство Трампа, європейські політики кажуть, що вони краще підготовлені до другого. Вони розробляють різні плани на випадок непередбачуваних ситуацій у сфері безпеки і торгівлі.

Проте в деякому сенсі вони визнають, що Європа зараз менш пристосована до того, щоб мати справу з Трампом, ніж це було раніше.

Видання зауважило, що інтерв'ю зі співрозмовниками свідчать про те, що незалежно від того, хто переможе, регіон очікує майбутня перевірка реальності своєї залежності від Сполучених Штатів.

"Незалежно від того, хто переможе на виборах в США, увага США в майбутньому буде все більше зосереджуватися на Індо-Тихоокеанському регіоні. Європейцям доведеться робити ще більше для своєї безпеки", - заявив в інтерв'ю речник Міністерства оборони Німеччини Міхаель Штемпфле.