Посольство Фінляндії в Москві забруднили фарбою та закидали яйцями
Паркан посольства Фінляндії в Москві забруднили фарбою і закидали яйцями. Фінляндія направила ноту Росії у зв'язку з актом вандалізму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
У п'ятницю, 1 листопада, паркан посольства Фінляндії в Москві був забруднений, розповіла посол Мар'я Ліівала інформагентству STT. За її словами, на паркані було написано по-шведськи "Аландські острови наші".
На паркан і через нього також були кинуті яйця. Ліівала каже, що акт вандалізму вчинили п'ятеро чоловіків, яких поліція швидко затримала.
У відповідь Фінляндія надіслала Росії ноту, в якій нагадала про обов'язок Росії забезпечувати безпеку представництва та його співробітників.
Фінляндія серйозно поставилась до інциденту
У Міністерстві закордонних справ назвали інцидент неприємним.
"Фінляндія ставиться до нього серйозно", - сказали у пресслужбі МЗС.
Нагадаємо, що минулого року російські ЗМІ стверджували, що група людей кинула "вибуховий аудіопристрій" на територію їх консульства у Фінляндії. На що Міністерство закордонних справ Фінляндії відразу відповіло.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.