Сніжитиме хвилями. Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні
Новий робочий тиждень в Україні розпочнеться зі снігу. Але він буде насипати не завжди, сніжити буде хвилями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Понеділок, 4 листопада
Понеділок, 4 листопада, розпочнеться в Україні з дощів та мокрого снігу. Дощі можливі у західних регіонах та півдні. Мокрий сніг випаде на півночі, на сході, у центрі країни, зокрема й у Києві.
Вночі найхолодніше буде у Чернівецькій, Закарпатській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Харківській областях до -1 градуса. На решті території навіть уночі можливі "плюси".
Вдень буде найтепліше на півдні, до +12 градусів. У Києві і вночі, і вдень можливі сніг з дощем, вночі до +4, вдень до +7 градусів.
Погода в Україні 4 листопада (meteo.gov.ua)
Вівторок, 5 листопада
У вівторок, 5 листопада, в Україні сніг, як рукою зніме. Дощів також не очікується. Буде повсюдно похмуро, але без опадів.
Вночі холодніше всього буде у прикордонних областях у межах -1...-3 градусів, а в Харківській області - до -4 градусів. Найтепліше, традиційно, буде на півдні, на Одещині, до +8 градусів та в Закарпатській області - до +10 градусів.
У Києві буде без опадів, уночі 0...-2 градусів, вдень до +6 градусів.
Погода в Україні 5 листопада (meteo.gov.ua)
Середа, 6 листопада
У середу, 6 листопада, в Україні територія поділиться на "зимову" та "осінню". Причому осінньої погоди в Україні буде більше.
Так, сніг 6 листопада буде у Донецькій, Луганській, Харківській та Сумській областях. На решті території не буде навіть дощів.
Вночі найхолодніше буде у Харківській області, до -4. У більшості регіонів вночі буде в межах -1...-3 градусів, навіть на півдні, наприклад, у Криму та Херсонській області.
Найтепліше вдень буде, як не дивно, у західних областях та на півдні, максимально до +10 градусів. У Києві буде без опадів, уночі 0...+2 градусів, вдень +4...+6.
Погода в Україні 6 листопада (meteo.gov.ua)
Четвер, 7 листопада
У четвер, 7 листопада, в Україні потеплішає. Цього дня повториться погода вівторка, 5 листопада. Погода буде без опадів.
Вночі "мінуси" ймовірні лише у східних областях - у Луганській та Харківській, причому в останній до рекордних -4. В решті регіонів уночі буде плюсова температура.
Вдень максимально буде до +10, +11 градусів у більшості регіонів. Найхолодніше вдень буде у тих же областях, що й уночі. Мінімум - в Луганській області, максимально до +7. У Києві вночі до +4 градусів, вдень до +10 градусів.
Погода в Україні 7 листопада (meteo.gov.ua)
П'ятниця, 8 листопада
У п'ятницю, 8 листопада, тепло четверга втримається. Причому вночі "мінусів" зовсім не буде.
Вдень у більшості регіонів буде знову в межах +10, +11 градусів. Найхолодніше вдень буде в Харківській області, до +7 градусів.
У Києві без опадів, вночі +2...+4, вдень +8...+10 градусів.
Погода в Україні 8 листопада (meteo.gov.ua)
Погода в Україні
Вересень та жовтень 2024 виявилися досить теплими. "Родзинку", щоправда, додали зливи, які пройшли у вересні в Одесі та у жовтні у Києві.
Листопад в Україні синоптики прогнозують на 5-7 градусів холодніше. Причому у більшості областей така погода буде в межах норми. А ось на сході та південному сході - вище за неї.
Зазначимо, що, крім Карпат, де сніг встиг випасти ще наприкінці вересня, перший сніг уже пройшов у Харкові.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.