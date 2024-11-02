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Сили ППО збили всі дрони, які летіли на Київ, - КМВА

Київ, Субота 02 листопада 2024 10:38
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Сили ППО збили всі дрони, які летіли на Київ, - КМВА Фот: всі дрони, які летіли на Київ, знищили (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сили протиповітряної оборони знищили всі дрони, які загрожували Києву. Прямих влучань у столиці не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

Повітряна тривога в Києві тривала понад п'ять годин. Як зазначила КМВА, ворожі безпілотники заходили на місто групами, перед Києвом розділялися на поодинокі цілі та атакували на надмалих висотах для ускладнення роботи ППО.

"Силами та засобами усіх складових Сил оборони всі безпілотники, які загрожували місту, були знешкоджені", - йдеться у повідомленні.

У Київській області фіксують рух дронів, тому не виключається, що безпілотники можуть знову полетіти на Київ.

Станом на 10:30 у Києві знову оголосили повітряну тривогу.

Наслідки атаки дронів на Київ

Як повідомляла Київська міська військова адміністрація, уламки російських дронів упали у шести районах столиці - Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському.

У Святошинському районі горіла багатоповерхівка. Внаслідок атаки постраждав поліцейський. У Шевченківському районі спалахнула пожежа в офісній будівлі.

Детальніше про наслідки атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна.

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