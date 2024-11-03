Бомби, ракети і "Шахеди". Зеленський розповів, скільки авіаударів завдала РФ за тиждень

Росія за тиждень завдала сотні авіаційних ударів по Україні. Окупанти застосували бомби, ракети та дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

За словами глави держави, за тиждень Росія завдала по різних регіонах України ударів понад 900 бомбами, запустила близько 30 ракет і майже 500 "Шахедів". Більшість цих ударів була спрямована проти цивільних об’єктів і критичної інфраструктури.

"І не просто більшість, а всі ці удари були б неможливі, якби ми мали достатню підтримку світу в очевидних речах", - зазначив президент.

Зеленський наголосив на важливості надати Україні більше далекобійності, а також посилити санкції проти Росії. Вони б не дозволили РФ імпортувати критично важливі компоненти для виробництва дронів і ракет, зокрема мікроелектроніку.

"Україна заслуговує на таку ж надійну безпеку, як і всі інші наші партнери у вільному світі", - додав Зеленський.