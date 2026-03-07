Дрони ЗСУ масово беруть у полон росіян: Федоров розкрив цифри за зиму

Українські оператори дронів за допомогою безпілотників за минулу зиму взяли у полон більше ста російських військових.

Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Для прикладу, наприкінці січня у Харківській області оператори дронів прикордонної бригади "Помста" дистанційно взяли в полон російського окупанта .

"Кожен такий полонений – це можливість повернути наших захисників додому", - додав міністр оборони.

За його словами, цієї зими більше 100 окупантів склали зброю завдяки роботі безпілотних підрозділів.

"Фіксуємо на відео, як російські військові здаються в полон українським дронам. Оператори БпЛА супроводжують їх до наших позицій", - зазначив Федоров.

Україна нарощує виробництво дронів

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Європа готова купувати українські дрони та технології, а Україна – європейські. Наприклад, Німеччина почне виготовляти дроні, які вже пройшли "обкатку" на фронті, а саме безпілотники TYTAN Interceptor.

Окрім того, французка компанія Renault спільно з оборонною компанією Turgis Gaillard вироблятиме далекобійні безпілотники для України. Загалом Франція та Україна вже довгий час працюють над запуском виробництва дронів для української армії.

Також у лютому у Німеччині запрацювало спільне з Україною підприємство, що вироблятиме безпілотники для потреб Києва та країни-члена НАТО.