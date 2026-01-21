Renault вироблятиме далекобійні дрони для України, - FT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Зазначається, що компанія Renault співпрацюватиме з Turgis Gaillard над виробництвом дронів на двох своїх об'єктах, але відмовилася коментувати вартість контракту або кількість дронів, які будуть вироблені.

"З нами зв'язалися щодо нашого виробничого та креативного промислового досвіду. Цей проект триває, і очолює його Міністерство оборони. Ми підтверджуємо нашу участь у цьому проекті на прохання держави", – заявив директор Renault Фабріс Камболів.

За даними видання, контракт укладено після запиту французького уряду в червні до автомобільних та оборонних компаній про спільну роботу над виробничими лініями дронів. Французький автовиробник раніше виробляв оборонну техніку, включаючи танки та бронеавтомобілі, що використовувалися в Першій та Другій світових війнах.

У Renault відмовилися уточнити, чи будуть дрони наступальними, оборонними чи для розвідки.

У Financial Times зазначають, що Turgis Gaillard – це французька оборонна компанія, заснована у 2011 році, яка має близько 400 співробітників та дохід у розмірі 80 млн євро. Її продукція включає 20-метровий середньовисотний безпілотник великої тривалості польоту під назвою AAROK, який може перевозити майже три тони палива, зброї або обладнання.

Французька ініціатива з'явилася на тлі розбіжностей у розвитку автомобільної та оборонної промисловості Європи. Замовлення для виробників зброї різко зросли, оскільки континент збільшує витрати на оборону, тоді як автомобільний сектор має труднощі з переходом від двигунів внутрішнього згорання до електромобілів.