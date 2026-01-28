Німеччина нарощує виробництво дронів TYTAN - Україна вже їх використовує

Європейська оборонна промисловість прискорює перехід від експериментів до масштабного випуску засобів протидії дронам на тлі зростаючої загрози з боку дешевих і масових БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію DEFENSE EXPRESS .

Німецький оборонний стартап TYTAN Technologies оголосив про відкриття нового виробничого майданчика в Баварії, а також про підписання меморандуму про взаєморозуміння з компанією HENSOLDT, широко відомою розробками радіолокаційних станцій.

У компанії зазначають, що обидва кроки спрямовані на одну мету - перетворення європейських можливостей боротьби з безпілотними літальними апаратами на промисловий продукт.

"Обидва кроки служать одній і тій самій місії - перетворити європейські можливості боротьби з безпілотними літальними апаратами на промислову реальність", - наголошують у TYTAN Technologies, додаючи, що відповідь на масові дронові загрози також має бути доступною і масштабованою.

Перехід до серійного виробництва

Із запуском нового майданчика компанія фактично завершує етап розробки і переходить до серійного випуску дронів-перехоплювачів. Мета - до кінця року вийти на виробництво до 3 тисяч зенітних дронів щомісяця.

Досвід бойового застосування та співпраця

Йдеться про дрони TYTAN Interceptor, які вже пройшли випробування в складних бойових умовах в Україні.

Виробник підкреслює, що результати експлуатації вплинули на доопрацювання архітектури системи та її готовність до масового випуску.

Паралельно компанія взаємодіє з німецькими військовими для забезпечення сумісності та інтеграції в наявні системи.

Технічні характеристики

Згідно з інформацією з офіційного сайту TYTAN Technologies, зенітні дрони Interceptor здатні розвивати швидкість понад 250 км/год, мають дальність перехоплення понад 15 км і за маси апарата близько 5 кг оснащуються бойовою частиною вагою 1 кг.