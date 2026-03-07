ua en ru
Дроны ВСУ массово берут в плен россиян: Федоров раскрыл цифры за зиму

14:05 07.03.2026 Сб
2 мин
Операторы беспилотников отлично пополняют обменный фонд ВСУ
aimg Константин Широкун
Дроны ВСУ массово берут в плен россиян: Федоров раскрыл цифры за зиму Фото: дроны ВСУ массово берут в плен россиян (Getty Images)

Украинские операторы дронов с помощью беспилотников за прошедшую зиму взяли в плен более ста российских военных.

Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Читайте также: Fox News выдал украинские дроны за "супероружие" США в Иране

"Фиксируем на видео, как российские военные сдаются в плен украинским дронам. Операторы БпЛА сопровождают их к нашим позициям", - отметил Федоров.

По его словам, этой зимой более 100 оккупантов сложили оружие благодаря работе беспилотных подразделений.

"Каждый такой пленный - это возможность вернуть наших защитников домой", - добавил министр обороны.

Например, в конце января в Харьковской области операторы дронов пограничной бригады "Месть" дистанционно взяли в плен российского оккупанта.

Украина наращивает производство дронов

Напомним, ранее сообщалось, что Европа готова покупать украинские дроны и технологии, а Украина - европейские. Например, Германия начнет производить дроны, которые уже прошли "обкатку" на фронте, а именно беспилотники TYTAN Interceptor.

Кроме того, французская компания Renault совместно с оборонной компанией Turgis Gaillard будет производить дальнобойные беспилотники для Украины. В общем Франция и Украина уже долгое время работают над запуском производства дронов для украинской армии.

Также в феврале в Германии заработало совместное с Украиной предприятие, которое будет производить беспилотники для нужд Киева и страны-члена НАТО.

