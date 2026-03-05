Fox News видав українські дрони за "суперзброю" США в Ірані

Американський телеканал Fox News у своєму сюжеті про успішні удари по об’єктах в Ірані видав кадри роботи українських дронів-перехоплювачів за американську "суперзброю" з підтримкою ШІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву розробників Wild Hornets у соціальній мережі X.

Деталі інциденту на Fox News

У заяві йдеться про те, що під час ефіру ведучий Джессі Уоттерс та експерт Бретт Велікович обговорювали перевагу американських технологій штучного інтелекту.

За словами експерта, саме використання ШІ дозволило США миттєво обробляти розвіддані та ефективно знищувати цілі в Ірані.

Проте для ілюстрації цих "технологічних переломних моментів" телеканал використав відеокадри роботи українського безпілотника-перехоплювача STING.

Hi @FoxNews — small clarification.



We appreciate that international media such as FOX News highlight the effective work of interceptor drones. The footage shown in this segment features STING — a Ukrainian interceptor drone developed by engineers at Wild Hornets and used by… pic.twitter.com/cOEsIeYnJm — Wild Hornets (@wilendhornets) March 5, 2026

Реакція українських розробників

Команда Wild Hornets, яка створила цей дрон, зазначила, що цінує висвітлення роботи їхньої техніки в міжнародних ЗМІ, але наголосила на важливості коректного зазначення авторства.

"У цьому сегменті показано кадри STING - українського безпілотника-перехоплювача, розробленого інженерами Wild Hornets. Він використовується українськими підрозділами ППО для знищення безпілотників типу "Шахед", - підкреслили розробники.

Вони додали, що створення такого апарату є результатом довгого шляху інженерів та військових, тому ці досягнення мають бути належним чином відзначені.