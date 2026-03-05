ua en ru
Fox News видав українські дрони за "суперзброю" США в Ірані

22:25 05.03.2026 Чт
2 хв
Гучна історія про нову зброю США обернулася несподіваним відкриттям
aimg Сергій Козачук
Fox News видав українські дрони за "суперзброю" США в Ірані Фото: на Fox News осоромилися, видавши українські дрони за секретну зброю США (Getty Images)

Американський телеканал Fox News у своєму сюжеті про успішні удари по об’єктах в Ірані видав кадри роботи українських дронів-перехоплювачів за американську "суперзброю" з підтримкою ШІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву розробників Wild Hornets у соціальній мережі X.

Читайте також: ЗСУ отримали новий оптоволоконний дрон: він має рекордну дальність ураження

Деталі інциденту на Fox News

У заяві йдеться про те, що під час ефіру ведучий Джессі Уоттерс та експерт Бретт Велікович обговорювали перевагу американських технологій штучного інтелекту.

За словами експерта, саме використання ШІ дозволило США миттєво обробляти розвіддані та ефективно знищувати цілі в Ірані.

Проте для ілюстрації цих "технологічних переломних моментів" телеканал використав відеокадри роботи українського безпілотника-перехоплювача STING.

Реакція українських розробників

Команда Wild Hornets, яка створила цей дрон, зазначила, що цінує висвітлення роботи їхньої техніки в міжнародних ЗМІ, але наголосила на важливості коректного зазначення авторства.

"У цьому сегменті показано кадри STING - українського безпілотника-перехоплювача, розробленого інженерами Wild Hornets. Він використовується українськими підрозділами ППО для знищення безпілотників типу "Шахед", - підкреслили розробники.

Вони додали, що створення такого апарату є результатом довгого шляху інженерів та військових, тому ці досягнення мають бути належним чином відзначені.

Співпраця у сфері безпілотників

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Велика Британія вивчає можливості допомоги Україні у боротьбі з іранськими дронами-камікадзе. Зокрема, Лондон розглядає варіанти залучення нових технологій для перехоплення "Шахедів".

Також повідомлялося, що Сполучені Штати офіційно зацікавилися досвідом використання українських безпілотників. Американські експерти аналізували, як українські дрони проявляють себе у війні та протидії іранським загрозам.

Крім того, через зростання напруженості на Близькому Сході, Вашингтон звернувся до Києва за консультаціями. США прагнуть отримати дані про ефективність українських розробок у боротьбі з повітряними цілями, які можуть бути використані для захисту регіону.

