Українські дрони "завойовують" Європу: у Зеленського назвали країну, де буде перший завод

У Німеччині найближчим часом запрацює спільне з Україною підприємство, що вироблятиме безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна на відкритті Українського дому у Мюнхені.

"Це наш український підхід до висловлення подяки Європі та Німеччині за те, що вони з нами. Ми готові допомогти Європі знову стати сильною", - додав він.

Він також підкреслив, що до кінця цього року в Європі буде створено щонайменше 10 спільних підприємств з випуску БпЛА.

"Пізніше сьогодні (13 лютого - ред.) президент (України Володимир – ред.) Зеленський оголосить про відкриття першого спільного з виробництва українських безпілотників у Німеччині", - заявив Камишін.

Спільне виробництво українського озброєння

Нагадаємо, раніше президент України повідомив, що Україна починає експорт дронів до Європи. За його словами, буде відкрито кілька представництв, безпека Євросоюзу стоятиме на українських дронах та технологіях.

Також раніше повідомлялось, що Європа готова купувати українські дрони та технології, а Україна – європейські. Наприклад, Німеччина почне виготовляти дроні, які вже пройшли "обкатку" на фронті, а саме безпілотники TYTAN Interceptor.

Окрім того, французка компанія Renault спільно з оборонною компанією Turgis Gaillard вироблятиме далекобійні безпілотники для України. Загалом Франція та Україна вже довгий час працюють над запуском виробництва дронів для української армії.

Також чеська компанія у співпраці з волонтерами вже певний час постачає Україні FPV-дрони на оптоволокні, що виготовлені з використанням технологій з перехоплених російських безпілотників "Князь Вандал".