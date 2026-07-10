Дрони знову летять на Москву, у місті вже кілька годин працює ППО

У ніч на 10 липня Москва зазнала атаки безпілотників. Через загрозу тимчасово призупинив роботу аеропорт Домодєдово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Судячи з постів мера російської столиці Сергія Собяніна, атака розпочалась приблизно о 22:13. Тоді Собянін звітував, що сили ППО знищили один безпілотник, який летів на Москву.

За годину, о 23:15, він повідомив про знищення ще одного дрона, що летів на столицю.

Наразі атака триває вже понад три години. Як стверджує Собянін, сили ППО сумарно збили вже шість дронів.

Також відомо, що через загрозу атаки московський аеропорт Домодєдово тимчасово призупинив приймання та відправлення рейсів.

За даними російських пабліків, аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі також припинив приймати та випускати рейси.