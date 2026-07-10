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Дрони знову летять на Москву, у місті вже кілька годин працює ППО

03:31 10.07.2026 Пт
2 хв
Це вже не перший аеропорт, який обмежив рейси цієї ночі
aimg Катерина Коваль
Дрони знову летять на Москву, у місті вже кілька годин працює ППО Фото: російські чиновники повідомляють про роботу ППО (Getty Images)
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У ніч на 10 липня Москва зазнала атаки безпілотників. Через загрозу тимчасово призупинив роботу аеропорт Домодєдово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Судячи з постів мера російської столиці Сергія Собяніна, атака розпочалась приблизно о 22:13. Тоді Собянін звітував, що сили ППО знищили один безпілотник, який летів на Москву.

За годину, о 23:15, він повідомив про знищення ще одного дрона, що летів на столицю.

Наразі атака триває вже понад три години. Як стверджує Собянін, сили ППО сумарно збили вже шість дронів.

Також відомо, що через загрозу атаки московський аеропорт Домодєдово тимчасово призупинив приймання та відправлення рейсів.

За даними російських пабліків, аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі також припинив приймати та випускати рейси.

Українські безпілотники вже неодноразово долітали до Москви та вражали там важливі обʼєкти. У червні Україна двічі атакувала Московський нафтопереробний завод у районі Капотня - перший удар завдали 16 червня, другий - у ніч проти 18 червня. Після цього Московський НПЗ навряд чи відновить роботу до кінця 2026 року.

7 липня Москва вже зазнавала масованої атаки безпілотників, тоді в місті кілька годин поспіль працювала ППО.

На саміті НАТО, що відбувався в Анкарі, Туреччина, 8 липня, Зеленський у саркастичній манері відповів Трампу на запитання, чи поїде він до Москви на мирні переговори - президент України зауважив, що зробити це складно, адже там літають українські дрони.

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