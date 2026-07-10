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Дроны снова летят на Москву, в городе уже несколько часов работает ПВО

03:31 10.07.2026 Пт
2 мин
Это уже не первый аэропорт, ограничивший рейсы этой ночью
aimg Екатерина Коваль
Дроны снова летят на Москву, в городе уже несколько часов работает ПВО Фото: российские чиновники сообщают о работе ПВО (Getty Images)
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В ночь на 10 июля Москва подверглась атаке беспилотников. Из-за угрозы временно приостановил работу аэропорт Домодедово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Судя по постам мэра российской столицы Сергея Собянина, атака началась примерно в 22:13. Тогда Собянин отчитывался, что силы ПВО уничтожили один беспилотник, летевший на Москву.

Через час, в 23:15, он сообщил об уничтожении еще одного дрона, летевшего на столицу.

В настоящее время атака длится уже более трех часов. Как утверждает Собянин, силы ПВО суммарно сбили уже шесть дронов.

Также известно, что из-за угрозы атаки московский аэропорт Домодедово временно приостановил прием и отправку рейсов.

По данным российских пабликов, аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге также перестал принимать и выпускать рейсы.

Украинские беспилотники уже не раз долетали до Москвы и поражали там важные объекты. В июне Украина дважды атаковала Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня - первый удар нанесли 16 июня, второй - в ночь на 18 июня. После этого Московский НПЗ вряд ли возобновит работу до конца 2026 года.

7 июля Москва уже подвергалась массированной атаке беспилотников, тогда в городе несколько часов подряд работала ПВО.

На саммите НАТО, проходившем в Анкаре, Турция, 8 июля, Зеленский в саркастической манере ответил Трампу на вопрос, поедет ли он в Москву на мирные переговоры - президент Украины отметил, что сделать это сложно, ведь там летают украинские дроны.

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