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Зеленський - Трампу: поїхати до Москви складно, там дрони літають

16:35 08.07.2026 Ср
1 хв
Президент США запитав президента України, чи поїде він до Путіна в Москву
aimg Іван Носальський
Зеленський - Трампу: поїхати до Москви складно, там дрони літають Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент України Володимир Зеленський у саркастичній манері відповів на запитання президента США Дональда Трампа про те, чи він поїде до Москви на мирні переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі двох лідерів.

Президент США під час спілкування з журналістами запитав у президента України, чи збирається він їхати до Москви.

"Це складно, там українські дрони літають. Такі перельоти небезпечні. Може, Європа десь, може, знайдемо десь місце", - відповів Зеленський.

Абсурдна пропозиція Росії

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вже неодноразово пропонував російському диктатору Володимиру Путіну провести особисту зустріч для того, щоб просунутися на шляху до завершення війни.

Зокрема, голова української держави навіть писав відкритий лист до голови Кремля з пропозицією про зустріч.

У відповідь Путін говорив про те, що "не бачить сенсу" у зустрічі, а Україна хоче таких переговорів, нібито щоб "зупинити наступ Росії".

При цьому у Кремлі також заявляли про те, що якщо Зеленський хоче зустрічі, то "нехай приїжджає до Москви".

У відповідь глава української держави наголошував, що "не гратиме в такі ігри" і хоче зустрічі в нейтральній країні.

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