Дрони СБС уразили нафтотермінал у Криму та рознесли склади і ППО окупантів (відео)

Сили безпілотних систем ЗСУ уразили "Морський нафтовий термінал" у Феодосії, а також низку військової техніки і склади окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.

Крім того, Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські захисники в ніч на сьогодні знову вдарили по нафтовому терміналу в порту Усть-Луга , який розташований на березі Балтійського моря.

Нагадаємо, 7 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що після удару по нафтовому терміналу "Шесхарис" у Краснодарському краї РФ пошкоджено низку елементів інфраструктури , що забезпечують перевалку й відвантаження нафти.

Оператори 413 ОП "Рейд" уразили склади безпілотників та пункт передполітної підготовки дронів у Степному ТОТ Донецької області.

Крім того, у Суходільську ТОТ Луганської області військові 9-го батальйону "Кайрос" 414 ОБр "Птахи Мадяра" уразили матеріально-технічного забезпечення ворога.

За його словами, удару по нафтотерміналу завдали оператори 9-го батальйону "Кайрос" 414 ОБр "Птахи Мадяра". Крім того:

Раніше оператори СБС разом із СБУ вдарили по Алчевському металургійному комбінату, через що там зупинилося виробництво, а наприкінці березня українські військові на Донецькому напрямку зірвали запуск безпілотників "Гербера" та знищили ЗРК "Тор".

Зазначимо, за минулий місяць українські захисники продемонстрували рекордну ефективність - у Міноборони назвали кількість уражених цілей ворога за березень, яка перевищила 151 тисячу одиниць.