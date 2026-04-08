Дрони СБС уразили нафтотермінал у Криму та рознесли склади і ППО окупантів (відео)
Сили безпілотних систем ЗСУ уразили "Морський нафтовий термінал" у Феодосії, а також низку військової техніки і склади окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.
За його словами, удару по нафтотерміналу завдали оператори 9-го батальйону "Кайрос" 414 ОБр "Птахи Мадяра". Крім того:
- ЗРК "Бук-М3" виявили та атакували військові 1 Окремого Центру безпілотних систем на ТОТ Запорізької області;
- ЗРК "Тор-М2" уразили оператори 413 ОП "Рейд" на ТОТ Донецької області;
- рідкісну РЛС "Зоопарк-1М" атакували військові 1 Окремого Центру безпілотних систем на ТОТ Запорізької обл.
Крім того, у Суходільську ТОТ Луганської області військові 9-го батальйону "Кайрос" 414 ОБр "Птахи Мадяра" уразили матеріально-технічного забезпечення ворога.
Оператори 413 ОП "Рейд" уразили склади безпілотників та пункт передполітної підготовки дронів у Степному ТОТ Донецької області.
Нагадаємо, 7 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що після удару по нафтовому терміналу "Шесхарис" у Краснодарському краї РФ пошкоджено низку елементів інфраструктури, що забезпечують перевалку й відвантаження нафти.
Крім того, Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські захисники в ніч на сьогодні знову вдарили по нафтовому терміналу в порту Усть-Луга, який розташований на березі Балтійського моря.
Раніше оператори СБС разом із СБУ вдарили по Алчевському металургійному комбінату, через що там зупинилося виробництво, а наприкінці березня українські військові на Донецькому напрямку зірвали запуск безпілотників "Гербера" та знищили ЗРК "Тор".
Зазначимо, за минулий місяць українські захисники продемонстрували рекордну ефективність - у Міноборони назвали кількість уражених цілей ворога за березень, яка перевищила 151 тисячу одиниць.