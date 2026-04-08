Дрони СБС уразили нафтотермінал у Криму та рознесли склади і ППО окупантів (відео)

13:35 08.04.2026 Ср
2 хв
Українські військові "вполювали" і рідкісну ворожу РЛС "Зоопарк-1М"
aimg Валерій Ульяненко
Дрони СБС уразили нафтотермінал у Криму та рознесли склади і ППО окупантів (відео) Ілюстративне фото: СБС уразили низку військової техніки окупантів (Getty Images)

Сили безпілотних систем ЗСУ уразили "Морський нафтовий термінал" у Феодосії, а також низку військової техніки і склади окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.

Читайте також: Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів

За його словами, удару по нафтотерміналу завдали оператори 9-го батальйону "Кайрос" 414 ОБр "Птахи Мадяра". Крім того:

  • ЗРК "Бук-М3" виявили та атакували військові 1 Окремого Центру безпілотних систем на ТОТ Запорізької області;
  • ЗРК "Тор-М2" уразили оператори 413 ОП "Рейд" на ТОТ Донецької області;
  • рідкісну РЛС "Зоопарк-1М" атакували військові 1 Окремого Центру безпілотних систем на ТОТ Запорізької обл.

Крім того, у Суходільську ТОТ Луганської області військові 9-го батальйону "Кайрос" 414 ОБр "Птахи Мадяра" уразили матеріально-технічного забезпечення ворога.

Оператори 413 ОП "Рейд" уразили склади безпілотників та пункт передполітної підготовки дронів у Степному ТОТ Донецької області.

Нагадаємо, 7 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що після удару по нафтовому терміналу "Шесхарис" у Краснодарському краї РФ пошкоджено низку елементів інфраструктури, що забезпечують перевалку й відвантаження нафти.

Крім того, Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські захисники в ніч на сьогодні знову вдарили по нафтовому терміналу в порту Усть-Луга, який розташований на березі Балтійського моря.

Раніше оператори СБС разом із СБУ вдарили по Алчевському металургійному комбінату, через що там зупинилося виробництво, а наприкінці березня українські військові на Донецькому напрямку зірвали запуск безпілотників "Гербера" та знищили ЗРК "Тор".

Зазначимо, за минулий місяць українські захисники продемонстрували рекордну ефективність - у Міноборони назвали кількість уражених цілей ворога за березень, яка перевищила 151 тисячу одиниць.

Зеленський звернувся до Росії на тлі припинення вогню в Ірані
Зеленський звернувся до Росії на тлі припинення вогню в Ірані
Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Втрати росіян на Донбасі зросли втричі, а просування мінімальне: інтерв'ю з Палісою