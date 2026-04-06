Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів, - ABC News

17:00 06.04.2026 Пн
2 хв
Російська ППО в середньому збивала сотні безпілотників щодня
aimg Валерій Ульяненко
Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів, - ABC News Фото: минулого місяця ППО Росії збила понад 7000 українських дронів (Getty Images)

Минулого місяця Україна вперше з початку повномасштабної війни випередила РФ за кількістю дронових атак. Водночас обидві країни збільшили застосування безпілотників та ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Читайте також: Дістали носій "Калібрів": СБС уразили військовий фрегат у Новоросійську (відео)

У статті йдеться, що, за даними Міноборони країни-агресорки, її ППО у березні збила 7 347 українських дронів - 237 безпілотники щодня. Водночас зазначається, що йдеться про збиті безпілотники, при цьому кількість застосованих Україною дронів залишається невідомою.

Видання повідомило, що, згідно з даними Повітряних сил України, минулого місяця було збито понад 6 462 російських дронів та 138 ракет різних типів. З них вдалось знешкодити або перехопити 5 833 безпілотників та 102 ракети.

ABC News зазначило, що у березні країна-агресорка встановила новий рекорд за масштабом повітряних атак, застосувавши близько 6 600 дронів та ракет. Найінтенсивніший удар відбувся 24 березня, коли окупанти завдали удару по Україні 948 безпілотниками та 34 ракетами.

Водночас видання припускає, що дані за минулий місяць свідчать про можливе зміщення балансу сил на користь України. Воно констатує, що довгострокові зусилля Києва з розвитку дронів і ракет починають давати результат.

Результати дронових ударів України

Нагадаємо, Сили оборони України систематично знищують логістику та озброєння ворога. Зокрема, нещодавно стало відомо, що РФ втратила 54 засоби ППО внаслідок роботи Сил безпілотних систем.

Зазначимо, за минулий місяць українські захисники продемонстрували рекордну ефективність - у Міноборони назвали кількість уражених цілей ворога за березень, яка перевищила 151 тисячу одиниць.

Більше по темі:
Російська Федерація Війна в Україні Дрони
