Силы беспилотных систем ВСУ поразили "Морской нефтяной терминал" в Феодосии, а также ряд военной техники и склады оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.

Кроме того, Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские защитники в ночь на сегодня снова ударили по нефтяному терминалу в порту Усть-Луга , который расположен на берегу Балтийского моря.

Напомним, 7 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что после удара по нефтяному терминалу "Шесхарис" в Краснодарском крае РФ поврежден ряд элементов инфраструктуры , обеспечивающих перевалку и отгрузку нефти.

Операторы 413 ОП "Рейд" поразили склады беспилотников и пункт предполетной подготовки дронов в Степном ВОТ Донецкой области.

Кроме того, в Суходольске ВОТ Луганской области военные 9-го батальона "Кайрос" 414 ОБр "Птицы Мадяра" поразили материально-техническое обеспечение врага.

По его словам, удар по нефтетерминалу нанесли операторы 9-го батальона "Кайрос" 414 ОБр "Птицы Мадяра". Кроме того:

Ранее операторы СБС вместе с СБУ ударили по Алчевскому металлургическому комбинату, из-за чего там остановилось производство, а в конце марта украинские военные на Донецком направлении сорвали запуск беспилотников "Гербера" и уничтожили ЗРК "Тор".

Отметим, за прошлый месяц украинские защитники продемонстрировали рекордную эффективность - в Минобороны назвали количество пораженных целей врага за март, которое превысило 151 тысячу единиц.