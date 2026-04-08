Дроны СБС поразили нефтетерминал в Крыму и разнесли склады и ПВО оккупантов (видео)

13:35 08.04.2026 Ср
Украинские военные уничтожили и редкую вражескую РЛС "Зоопарк-1М"
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: СБС поразили ряд военной техники оккупантов (Getty Images)

Силы беспилотных систем ВСУ поразили "Морской нефтяной терминал" в Феодосии, а также ряд военной техники и склады оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.

Читайте также: Украина впервые за войну обошла РФ по количеству атак дронов

По его словам, удар по нефтетерминалу нанесли операторы 9-го батальона "Кайрос" 414 ОБр "Птицы Мадяра". Кроме того:

  • ЗРК "Бук-М3" обнаружили и атаковали военные 1 Отдельного Центра беспилотных систем на ВОТ Запорожской области;
  • ЗРК "Тор-М2" поразили операторы 413 ОП "Рейд" на ВОТ Донецкой области;
  • редкую РЛС "Зоопарк-1М" атаковали военные 1 Отдельного Центра беспилотных систем на ВОТ Запорожской обл.

Кроме того, в Суходольске ВОТ Луганской области военные 9-го батальона "Кайрос" 414 ОБр "Птицы Мадяра" поразили материально-техническое обеспечение врага.

Операторы 413 ОП "Рейд" поразили склады беспилотников и пункт предполетной подготовки дронов в Степном ВОТ Донецкой области.

Напомним, 7 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что после удара по нефтяному терминалу "Шесхарис" в Краснодарском крае РФ поврежден ряд элементов инфраструктуры, обеспечивающих перевалку и отгрузку нефти.

Кроме того, Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские защитники в ночь на сегодня снова ударили по нефтяному терминалу в порту Усть-Луга, который расположен на берегу Балтийского моря.

Ранее операторы СБС вместе с СБУ ударили по Алчевскому металлургическому комбинату, из-за чего там остановилось производство, а в конце марта украинские военные на Донецком направлении сорвали запуск беспилотников "Гербера" и уничтожили ЗРК "Тор".

Отметим, за прошлый месяц украинские защитники продемонстрировали рекордную эффективность - в Минобороны назвали количество пораженных целей врага за март, которое превысило 151 тысячу единиц.

Больше по теме:
Крым Донецкая область Запорожская область Силы беспилотных систем Война в Украине
Новости
Зеленский обратился к России на фоне прекращения огня в Иране
Зеленский обратился к России на фоне прекращения огня в Иране
Аналитика
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой