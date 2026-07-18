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Дрони РФ вдарили по пасажирському поїзду на Запоріжжі (фото)

13:49 18.07.2026 Сб
2 хв
Що з пасажирами та як далі курсуватимуть поїзди у регіоні?
aimg Тетяна Степанова
Дрони РФ вдарили по пасажирському поїзду на Запоріжжі (фото) Фото: росіяни вдарили по пасажирському поїзду на Запоріжжі (t.me/Mykola_Kalashnyk)
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Російські дрони вдень 18 липня атакували локомотив та пасажирський поїзд у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці" та Telegram міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника.

"Внаслідок ворожої атаки дронів в Запорізькій області зазнав пошкоджень пасажирський поїзд", - повідомили в УЗ.

Завдяки оперативному попередженню моніторингової групи УЗ, всіх пасажирів, а також локомотивну й поїзну бригади було своєчасно евакуйовано.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Люди перебувають в укритті та будуть довезені до Запоріжжя автобусами.

Фото: наслідки кдару РФ по пасажирському поїзду на Запоріжжі (пресслужба УЗ та Telegram Миколи Калашника)

В УЗ зазначили, що відтепер рух поїздів у регіоні буде здійснюватися диспетчерським розкладом із посиленим контролем моніторингових груп.

Пасажирів поїздів з/до Запоріжжя просять звертати увагу на персоналізовані сповіщення по рейсах у застосунку "Укрзалізниці".

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 18 липня Росія атакувала Україну 7 ракетами та 90 ударними дронами. Основний напрямок удару - Одеська область.

Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є влучання.

Зафіксовано влучання ракет та 19 ударних дронів на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Зокрема, Росія завдала масованого удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки є загиблий та поранені.

Також армія РФ пізно ввечері 17 липня вдарила ракетами по судну під прапором Маршаллових Островів і порту Одеси. В результаті є постраждалі серед членів екіпажу.

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Укрзалізниця Запорізька область Війна в Україні Атака дронів Поїзди
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