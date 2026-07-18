Дрони РФ вдарили по пасажирському поїзду на Запоріжжі (фото)

Російські дрони вдень 18 липня атакували локомотив та пасажирський поїзд у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці" та Telegram міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника.

"Внаслідок ворожої атаки дронів в Запорізькій області зазнав пошкоджень пасажирський поїзд", - повідомили в УЗ.

Завдяки оперативному попередженню моніторингової групи УЗ, всіх пасажирів, а також локомотивну й поїзну бригади було своєчасно евакуйовано.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Люди перебувають в укритті та будуть довезені до Запоріжжя автобусами.

Фото: наслідки кдару РФ по пасажирському поїзду на Запоріжжі (пресслужба УЗ та Telegram Миколи Калашника)

В УЗ зазначили, що відтепер рух поїздів у регіоні буде здійснюватися диспетчерським розкладом із посиленим контролем моніторингових груп.

Пасажирів поїздів з/до Запоріжжя просять звертати увагу на персоналізовані сповіщення по рейсах у застосунку "Укрзалізниці".