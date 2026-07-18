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Окупанти РФ атакували цивільне судно на Одещині, є поранені

01:24 18.07.2026 Сб
2 хв
Які наслідки ракетного удару по судну під прапором Маршаллових Островів?
aimg Пилип Бойко
Окупанти РФ атакували цивільне судно на Одещині, є поранені Фото: рятувальник ДСНС (ДСНС України)
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Армія РФ пізно ввечері 17 липня вдарила ракетами по судну під прапором Маршаллових Островів і порту Одеси. В результаті є постраждалі серед членів екіпажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколу Калашника та очільника Одеської ОДА Олега Кіпера.

Згідно з повідомленнями, внаслідок влучання пошкоджено надбудову судна, виникла пожежа. Четверо людей постраждали, їм оперативно надали необхідну медичну допомогу.

"Цілеспрямовані удари по цивільній портовій інфраструктурі та торгівельному флоту - це черговий доказ того, що РФ свідомо ігнорує міжнародне право. Від таких атак потерпає не лише Україна, а й глобальна безпека судноплавства та світові ланцюги постачання", - зазначив Калашник.

Очільник Одеської ОДА Олег Кіпер проінформував, що, окрім судна, окупанти РФ пізно ввечері атакували ракетами й портову інфраструктуру.

Що відомо про обстріли окупантами у Чорному морі

Росія систематично б'є по цивільних суднах в акваторії Одеси. Ввечері 14 липня Росія цинічно атакувала три торгових кораблі під прапорами різних країн.

Наслідки обстрілів вже відчувають перевізники, трейдери та світовий ринок продовольства. Внаслідок атак безпілотників складські потужності найбільшого українського порту в Одесі скоротилися приблизно на третину.

Нагадуємо, що попри посилення російських атак Україна має намір зберегти обсяги експорту зерна не нижче рівня минулого сезону.

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