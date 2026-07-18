Окупанти РФ атакували цивільне судно на Одещині, є поранені

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Армія РФ пізно ввечері 17 липня вдарила ракетами по судну під прапором Маршаллових Островів і порту Одеси. В результаті є постраждалі серед членів екіпажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Миколу Калашника та очільника Одеської ОДА Олега Кіпера.

Згідно з повідомленнями, внаслідок влучання пошкоджено надбудову судна, виникла пожежа. Четверо людей постраждали, їм оперативно надали необхідну медичну допомогу. "Цілеспрямовані удари по цивільній портовій інфраструктурі та торгівельному флоту - це черговий доказ того, що РФ свідомо ігнорує міжнародне право. Від таких атак потерпає не лише Україна, а й глобальна безпека судноплавства та світові ланцюги постачання", - зазначив Калашник. Очільник Одеської ОДА Олег Кіпер проінформував, що, окрім судна, окупанти РФ пізно ввечері атакували ракетами й портову інфраструктуру.