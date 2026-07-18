Українські дрони уразили ще 13 суден "тіньового флоту" РФ
Українські дрони у ніч на 18 липня вкотре атакували "тіньовий флот" Росії у Чорному та Азовському морях. Цього разу уражено ще 13 суден.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.
Уражено 8 суховантажів, 1 танкер, 1 танкер-газовоз, 1 буксир та 2 плавучих крани.
Загалом за 13 діб операції "МоЛоЧКа" українські дрони атакували 172 російських судна:
- 118 одиниць в Азовському морі;
- 54 одиниць у Чорному морі.
Фото: мапа уражень суден РФ 18 липня (t.me/robert_magyar)
"Ціль незмінна: зупинка логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій. Кожний самохідний плавзасіб перетворюватимемо на дрейфуючу морем баржу, сліпу і глуху; не мета плямами нафти зпаскудити водну акваторію, тому ніяких пробоїн", - зазначив "Мадяр".
Нагадаємо, українські морські дрони 17 липня знищили ще 12 суден "тіньового флоту" Росії в Чорному морі. За 12 діб операції "МоЛоЧКа" загальна кількість уражених кораблів значно зросла.
В ніч на четвер, 16 липня, оператори Сил безпілотних систем атакували ще 11 суден "тіньового флоту" Росії.