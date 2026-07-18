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Українські дрони уразили ще 13 суден "тіньового флоту" РФ

09:05 18.07.2026 Сб
1 хв
Скільки всього російських суден уразили СБС?
aimg Тетяна Степанова
Українські дрони уразили ще 13 суден "тіньового флоту" РФ Фото: українські дрони уразили ще 13 суден "тіньового флоту" РФ (Getty Images)
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Українські дрони у ніч на 18 липня вкотре атакували "тіньовий флот" Росії у Чорному та Азовському морях. Цього разу уражено ще 13 суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.

Уражено 8 суховантажів, 1 танкер, 1 танкер-газовоз, 1 буксир та 2 плавучих крани.

Загалом за 13 діб операції "МоЛоЧКа" українські дрони атакували 172 російських судна:

  • 118 одиниць в Азовському морі;
  • 54 одиниць у Чорному морі.

Українські дрони уразили ще 13 суден &quot;тіньового флоту&quot; РФ

Фото: мапа уражень суден РФ 18 липня (t.me/robert_magyar)

"Ціль незмінна: зупинка логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій. Кожний самохідний плавзасіб перетворюватимемо на дрейфуючу морем баржу, сліпу і глуху; не мета плямами нафти зпаскудити водну акваторію, тому ніяких пробоїн", - зазначив "Мадяр".

Нагадаємо, українські морські дрони 17 липня знищили ще 12 суден "тіньового флоту" Росії в Чорному морі. За 12 діб операції "МоЛоЧКа" загальна кількість уражених кораблів значно зросла.

В ніч на четвер, 16 липня, оператори Сил безпілотних систем атакували ще 11 суден "тіньового флоту" Росії.

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