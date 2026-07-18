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Росія вночі атакувала Україну дронами та ракетами, основний напрямок - Одещина

09:26 18.07.2026 Сб
2 хв
Скільки ворожих цілей вдалося збити?
aimg Тетяна Степанова
Росія вночі атакувала Україну дронами та ракетами, основний напрямок - Одещина Фото: сили ППО цієї ночі збили 70 ворожих цілей (Getty Images)
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У ніч на 18 липня Росія атакувала Україну 7 ракетами та 90 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували Україну:

  • двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із ТОТ АР Крим;
  • двома протикорабельними ракетами "Онікс" із ТОТ АР Крим;
  • трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ АР Крим;
  • 90 ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас", баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Основний напрямок удару - Одещина.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 69 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 19 ударних дронів на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередии у Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, армія РФ пізно ввечері 17 липня вдарила ракетами по судну під прапором Маршаллових Островів і порту Одеси. В результаті є постраждалі серед членів екіпажу.

Також протягом минулої доби гуманітарний склад Всесвітньої продовольчої програми ООН у Дніпріатакували безпілотники чотири рази. Постраждалих серед співробітників немає.

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