ua en ru
Сб, 18 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Дроны РФ ударили по пассажирскому поезду на Запорожье (фото)

13:49 18.07.2026 Сб
2 мин
Что с пассажирами и как дальше будут курсировать поезда в регионе?
aimg Татьяна Степанова
Дроны РФ ударили по пассажирскому поезду на Запорожье (фото) Фото: россияне ударили по пассажирскому поезду на Запорожье (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Российские дроны 18 июля атаковали локомотив и пассажирский поезд в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу "Укрзализныци" и Telegram министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника.

"В результате вражеской атаки дронов в Запорожской области получил повреждения пассажирский поезд", - сообщили в УЗ.

Благодаря оперативному предупреждению мониторинговой группы УЗ, все пассажиры, а также локомотивная и поездная бригады были своевременно эвакуированы.

По предварительной информации, пострадавших нет. Люди находятся в укрытии и будут довезены в Запорожье автобусами.

Фото: последствия кдара РФ по пассажирскому поезду в Запорожье (прессслужба УЗ и Telegram Николая Калашника)

В УЗ отметили, что теперь движение поездов в регионе будет осуществляться диспетчерским расписанием с усиленным контролем мониторинговых групп.

Пассажиров поездов из/в Запорожье просят обращать внимание на персонализированные уведомления по рейсам в приложении "Укрзализныци".

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 18 июля Россия атаковала Украину 7 ракетами и 90 ударными дронами. Основное направление удара - Одесская область.

Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей, однако есть попадания.

Зафиксировано попадание ракет и 19 ударных дронов на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

В частности, Россия нанесла массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки погиб и ранен.

Также армия РФ поздно вечером 17 июля ударила ракетами по судну под флагом Маршалловых островов и порта Одессы. В результате пострадали среди членов экипажа.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрзализныця Запорожская область Война в Украине Атака дронов Поезда
Новости
Украинские дроны поразили еще 13 судов "теневого флота" РФ
Украинские дроны поразили еще 13 судов "теневого флота" РФ
Аналитика
Пикапы и "корчи": на чем ездит армия и пересядут ли ВСУ на украинские авто
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Пикапы и "корчи": на чем ездит армия и пересядут ли ВСУ на украинские авто