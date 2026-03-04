ua en ru
Уражено морський тральщик й не тільки: результати атаки СБУ на порт "Новоросійськ"

14:57 04.03.2026 Ср
2 хв
Пожежа в порту тривала всю ніч
aimg Тетяна Степанова
Уражено морський тральщик й не тільки: результати атаки СБУ на порт "Новоросійськ" Фото: українські дрони уразили російський морський тральщик "Валентін Пікуль" (wikipedia.org)

У результаті атаки на порт "Новоросійськ" 2 березня українські дрони уразили морський тральщик "Валентін Пікуль" та два протичовнові кораблі.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в СБУ.

Читайте також: Уражено кораблі та нафтові об'єкти РФ: СБУ влаштувала атаку на порт "Новоросійськ"

Джерела в спецслужбі підтвердили, що в ніч на 2 березня СБУ разом із Силами оборони вразила морський тральщик "Валентін Пікуль".

Також отримали серйозні пошкодження протичовнові кораблі "Єйськ" та "Касімов".

Окрім того, загинули троє російських моряків, а ще 14 - поранені.

Під час атаки також було уражено радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцир-С2" та шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі "Шесхаріс". Пожежа в порту тривала всю ніч.

"СБУ системно дістає ворога там, де він вважає себе в безпеці - у портах, на базах і в глибокому тилу. Для російських військових об’єктів не існує "захищених зон". Поки росія веде війну проти України, їй ніде не буде спокійно - ні на морі, ні на суші, ні в тилу, - зазначило джерело в СБУ.

Атака на порт "Новоросійськ"

Нагадаємо, у ніч на 2 березня Служба безпеки України спільно з іншими складовими Сил оборони уразила військові кораблі, системи ППО та нафтову інфраструктуру РФ в порту "Новоросійськ".

В СБУ наголосили, що уражений термінал у російському порту є одним із найбільших нафтоналивних комплексів із перевалки нафти й нафтопродуктів на півдні РФ. Він забезпечує паливом російські угруповання, які воюють в Україні.

