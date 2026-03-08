ua en ru
Дроны атаковали станцию перекачки нефти в Краснодарском крае РФ: вспыхнул пожар

08:44 08.03.2026 Вс
2 мин
В сети публикуют видео пожара на российском объекте
aimg Татьяна Степанова
Дроны атаковали станцию перекачки нефти в Краснодарском крае РФ: вспыхнул пожар Иллюстративное фото: дроны атаковали станцию перекачки нефти в Краснодарском крае РФ (Getty Images)

В ночь на 8 марта неизвестные дроны атаковали станцию перекачки нефти в Краснодарском крае России. На объекте вспыхнул большой пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Читайте также: Поражен морской тральщик и не только: результаты атаки СБУ на порт "Новороссийск"

Как сообщают в сети, в российском Армавире ночью раздавались взрывы после атаки дронов на нефтебазу. Город известен как крупный промышленный центр.

По предварительным данным, удар пришелся по накопительно-перевалочной нефтебазе "Южная нефтяная компания" (ЗАО "НП НБ ЮНК").

После атаки зафиксировано возгорание резервуаров с топливом - на месте вспыхнул пожар в хранилищах нефтепродуктов. Информация о масштабах повреждений уточняется.

Также сообщается, что в российском Белгороде под обстрелом оказалась энергетическая инфраструктура. По словам местного губернатора, в городе фиксируют перебои с электро-, водо- и теплоснабжением.

Атаки по российским НЗП

Напомним, в ночь на 2 марта Служба безопасности Украины совместно с другими составляющими Сил обороны поразила военные корабли, системы ПВО и нефтяную инфраструктуру РФ в порту "Новороссийск".

Пораженный терминал в российском порту является одним из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге РФ. Он обеспечивает топливом российские группировки, воюющие в Украине.

Ночь на 28 февраля в Краснодарском крае выдалась "жаркой" для российской нефтяной отрасли. В станице Новоминская вспыхнул пожар на мини-НПЗ "Албашнефть" после падения обломков беспилотника.

В ночь на 19 февраля беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно поразили нефтебазу "Великолукская" в Псковской области почти в 500 км от государственной границы Украины.

