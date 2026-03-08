Дроны атаковали станцию перекачки нефти в Краснодарском крае РФ: вспыхнул пожар

В ночь на 8 марта неизвестные дроны атаковали станцию перекачки нефти в Краснодарском крае России. На объекте вспыхнул большой пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как сообщают в сети, в российском Армавире ночью раздавались взрывы после атаки дронов на нефтебазу. Город известен как крупный промышленный центр.

По предварительным данным, удар пришелся по накопительно-перевалочной нефтебазе "Южная нефтяная компания" (ЗАО "НП НБ ЮНК").

После атаки зафиксировано возгорание резервуаров с топливом - на месте вспыхнул пожар в хранилищах нефтепродуктов. Информация о масштабах повреждений уточняется.

Также сообщается, что в российском Белгороде под обстрелом оказалась энергетическая инфраструктура. По словам местного губернатора, в городе фиксируют перебои с электро-, водо- и теплоснабжением.