Дрони атакували ще два танкери РФ у Таганрозькій затоці

Атаки на танкери РФ

Нагадаємо, у ніч на 8 липня у Таганрозької затоці українські безпілотники атакували два танкери. Російська влада повідомила, що постраждали двоє людей, а розливу нафтопродуктів вдалося уникнути.

Пізніше у Генштабу ЗСУ повідомили, що українські військові уразили шість танкерів російського "тіньового флоту". Один із них перебував у Чорному морі, ще п'ять - в Азовському. Ці судна використовувалися для забезпечення логістики окупаційних військ на півдні України.

Водночас у Силах безпілотних систем заявив, що завдали ударів по більш ніж 9 танкерах "тіньового флоту" РФ.

7 липня "Мадяр" повідомив про ураження двох танкерів "тіньового флоту" РФ.

Окрім того, українські дрони у ніч проти 7 липня уразили 8 танкерів з паливом, 1 сухогруз, 1 пором "тіньового флоту" Росії.