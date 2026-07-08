ua en ru
Ср, 08 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ЗСУ уразили російські НПЗ, танкери, аеродром і мости

11:27 08.07.2026 Ср
2 хв
Під удар потрапив один із найбільших нафтопереробних комплексів РФ
aimg Юлія Капітонова
ЗСУ уразили російські НПЗ, танкери, аеродром і мости Фото: Результати нових атак ЗСУ наразі уточнюються (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Уночі 8 липня Сили оборони України завдали ударів по двох нафтопереробних заводах, шістьох танкерах, аеродрому "Борисоглебск", а також автомобільних мостах ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

Однією з цілей для СОУ став Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Після ударів там прогриміли вибухи та спалахнула пожежа. Наразі масштаби пошкоджень уточнюються.

У Генштабі ЗСУ наголошують, що цей НПЗ є частиною структури "Роснефти", а також одним із ключових нафтопереробних підприємств Поволжя.

Його потужність сягає близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, яке, зокрема, використовується для забезпечення військової логістики РФ.

Також під удар потрапив нафтопереробний комплекс "ТАІФ-НК" у Нижньокамську (Татарстан). На об'єкті також пролунали вибухи та почалася пожежа. Він є одним із найбільших нафтопереробних комплексів Росії.

Загальна потужність підприємства перевищує 8 млн тонн сировини на рік. Воно виробляє дизельне пальне, бензин, авіапальне та інші нафтопродукти, які використовуються для забезпечення російської економіки й військової логістики.

До слова, на цьому тлі ССО підтвердили ураження одразу двох нафтопереробних підприємств ворога у Нижньокамську:

  • нафтопереробного комплексу "ТАНЕКО",
  • НПЗ "ТАІФ-НК".

"ТАНЕКО" - один із найбільших і найсучасніших нафтопереробних заводів рф. Підприємство має глибину переробки до 99%", - заявили в ССО.

Крім того, українські військові уразили шість танкерів російського "тіньового флоту". Один із них перебував у Чорному морі, ще п'ять - в Азовському. Ці судна використовувалися для забезпечення логістики окупаційних військ на півдні України.

Також успішно уражено військовий аеродром "Борисоглебськ" у Воронезькій області РФ. Наразі результати атаки уточнюються.

Окремо повідомляється, що 7 липня було уражено автомобільні мости в районах Уразового та Шелаєвого Бєлгородської області. Солдати РФ використовували ці об'єкти для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що воїни СБС уразили ще 9 танкерів "тіньового флоту" РФ та спровокували частковий блекаут в Криму.

Також 8 липня Сирський підбив підсумки ударів по армії РФ за червень та розкрив втрати ворога.

Окрім того, він визнав, що наразі про поворотний момент у війні не йдеться.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НПЗ Збройні сили України Війська РФ Війна Росії проти України
Новини
РФ вдарила ракетою по 5-поверхівці в Харкові, є жертви та багато постраждалих
РФ вдарила ракетою по 5-поверхівці в Харкові, є жертви та багато постраждалих
Аналітика
Гонка озброєнь не зупиняється ні на мить: інтерв'ю з Ярославом Гришиним, "Генерал Черешня"
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Гонка озброєнь не зупиняється ні на мить: інтерв'ю з Ярославом Гришиним, "Генерал Черешня"