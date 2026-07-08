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У Таганрозькій затоці під удар дронів потрапили два танкери РФ

08:00 08.07.2026 Ср
2 хв
Що відомо про наслідки та які ще заяви зробили в Росії — читайте нижче
aimg Анастасія Никончук
У Таганрозькій затоці під удар дронів потрапили два танкери РФ Фото: МНС РФ (facebook.com MchsRussia)
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У ніч на 8 липня в Таганрозької затоці невідомі безпілотники атакували два танкери. Російська влада повідомляє, що постраждали двоє людей, а розливу нафтопродуктів вдалося уникнути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію тимчасово виконуючого обов'язки губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря.

У Росії заявили про атаку на два танкери

За твердженням виконувача обов'язків губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря, вночі регіон зазнав масштабної атаки безпілотників.

Він повідомив, що в Таганрозькій затоці було пошкоджено два танкери, які прямували в Ростов-на-Дону.

За словами російського чиновника, обидва судна були без вантажу, тому розливу нафтопродуктів не сталося. На одному із танкерів екіпаж довелося евакуювати. Інформацію про характер пошкоджень та наслідки російська влада пообіцяла уточнити пізніше.

Що відомо про постраждалих

Слюсар стверджує, що в результаті атаки постраждали двоє людей. Одному медичну допомогу надали на місці, другого доправили до лікарні. Після огляду обидва, за його словами, відмовилися від госпіталізації.

У РФ заявили про десятки збитих безпілотників

Російський урядовець також заявив, що сили протиповітряної оборони нібито знищили близько 70 безпілотників.

За його словами, атака торкнулася 11 районів Ростовської області, а також міста Новошахтинськ, Каменськ-Шахтинський та акваторію Таганрозької затоки.

При цьому підтвердити заяви російської влади про кількість збитих дронів та обставини атаки наразі неможливо.

Нагадуємо, що раніше вранці 8 липня OSINT-спільноти повідомили, що під удар у Нижньокамську в РФ потрапив нафтопереробний комплекс ТАНЕКО.

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Російська Федерація Дрони
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