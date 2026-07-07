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Ще два танкери "тіньового флоту" РФ підбили українські дрони, - "Мадяр"

17:47 07.07.2026 Вт
2 хв
СБС оновили рахунок "прикурених" танкерів Росії в Азовському морі
aimg Олена Бджола
Ще два танкери "тіньового флоту" РФ підбили українські дрони, - "Мадяр" Фото: танкер "тіньового флоту" РФ (Getty Images)
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Сили безпілотних систем збільшили кількість уражени танкерів "тіньового флоту" Росії до 12 з початку доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Силами безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді в його Telegram-каналі.

СБС уразили ще 2 танкери РФ

"Мадяр" поділився "спойлером" щодо ураження ще двох суден "тіньового флоту" РФ.

"Щойно Птахи СБС прикурили в Азовському морі ще два танкери. Номер 9 та 10 за поточну добу танкерів", - написав Бровді.

І додав, що сьогодні Україна підбила всього 12 подібних суден.

Ще командувач СБС уточнив, що восьмий танкер, уражений вночі в Азовському морі від час сеансу морського бою пілотами Кайрос 414 обр “Птахи Мадяра”, зветься MS IVAN CHEREMISINOV (Іван Черемисінов).

Які ще цілі у Криму атакували українські дрони

За словами "Мадяра", 5 електропідстанцій та 1 ГРС були уражені сьогодні безпілотниками.

Загалом протягом 1-7 липня "Птахи СБС" уразили 44 енерговузли Криму та південної частини ТОТ.

Так, під удари України потрапилаи наступні електропідстанції:

  • ПС 35/10 кВ "Чкалове", нп Чкалове, АР Крим;
  • ПС 330 кВ "Західно-Кримська", нп Кар'єрне, АР Крим;
  • ПС 110 кВ "Саки", нп Саки, АР Крим;
  • ПС 220 кВ "Комиш-Бурун", нп Керч, АР Крим;
  • ПС 110 кВ "Митяєве", нп Митяєве, АР Крим.

Також на території Криму уражено газову компресорну станцію "Тасуново".

За словами Мадяра, українські дрони у ніч проти 7 липня уразили 8 танкерів з паливом, 1 сухогруз, 1 пором "тіньового флоту" РФ. Усі судна перебувають під міжнародними санкціями.

З початку липня 2026 року українські безпілотники уразили 37 енергооб'єктів у Криму та на Донбасі.

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Україна Сили безпілотних систем Війна Росії проти України
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